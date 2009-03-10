"Львовоблэнерго" установит 84 спецплатформы для гнезд аистов

Финансовый кризис не сказался на улучшении "жилищных условий" для семейств аистов на Львовщине. ОАО „Львовоблэнерго” традиционно продолжает „евроремонт” их гнезд. Этой весной более комфортабельными станут жилища 84 семейств аистов — именно столько платформ для их гнезд изготовило ОАО „Львовоблэнерго” в 2009 году.

Это количество - рекордное за все время изготовления искусственных гнезд. Приятные подарки ожидают птиц в 11 районах области, больше всего платформ заказали Жовковский и Яворивский районы — по 15.

Пристрастие аистов гнездиться на опорах — не случайно : эти птицы любят осматриваться со всех сторон, сторожа свое гнездо. Первые попытки вилета молодых птенцов часто приводят к столкновению их с проводами. Как следствие - замыкание в электрости и сбои электроснабжения, кроме того, гибнут аистята. А в дождливую погоду промокшее гнездо становится еще и электропроводным, что повышает технологические издержки электроэнергии.

Чтобы решить эту проблему, “Львовоблэнерго” изготавливает и устанавливает основы, на которые переносятся старые гнезда аистов. Они смонтированы високо над проводами, что предовращает поражение птиц током.

На Львовщине, по даным орнитологов, живет свыше 2000 семейств аистов. Стоимость „евроремонта” одного гнезда для ОАО составляет около 2 тыс. грн.

У 2005 г. ОАО «Львовоблэнерго» установило 2 платформи под гнезда аистов; у 2006 г. — 16 , у 2007 г. — 70, в 2008 г. — 25, 2009 г. — 84.

Отдел корпоративных связей ОАО “Львовоблэнерго”