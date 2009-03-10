СП: Тарифы на ЖКУ в Киеве субсидируют богатых

В Секретариате Президента заявляют о начале работы по внесению изменений в бюджет Киева на 2009 год

Киев. 10 марта. УНИАН. В Секретариате Президента заявляют о начале работы по внесению изменений в бюджет Киева на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил сегодня на брифинге, что уже сейчас готовятся изменения в главный финансовый документ столицы, которые будут рассматриваться через десять дней на соответствующем совещании.

«Сейчас готовятся изменения в проект бюджета города Киева. Ведется диалог с Министерством финансов. Мы думаем, что проект, который будет предложен на рассмотрение городского совета, будет несколько изменен по сравнению с тем, который мы видели, и который обсуждался на совещании у Президента» - сказал Р. БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что сегодня нужно пересмотреть действующие подходы к формированию бюджета столицы, а также существующую тарифную политику. По его словам, действующие сегодня в Киеве тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, перекрывают себестоимость таких услуг всего на 30%.

«Киев не сможет функционировать как столица, если сохранить те подходы по формированию бюджета, которые сегодня действуют, - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ. - Киев сегодня не такой бедный город, чтобы не платить нормальные тарифы. Это, во-первых. Во-вторых, если мы хотим проводить хорошую, мудрую социальную политику, то нам необходимо у богатых забрать средства через тарифы и дать их бедным. То, что на сегодняшний день из-за непродуманной тарифной политики Киев субсидирует богатых, это ни для кого не является секретом".

"Поэтому в Киеве должна быть изменена тарифная политика», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщалось, 6 марта депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Проект бюджета поддержали 92 из 118 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета. «Против» проголосовали 16 депутатов.