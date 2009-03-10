АНОНС на 11 матра 2009 г.

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Начнутся парламентские слушания на тему: «Современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины».

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На совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ будут обсуждать вопрос получения второго транша кредита Международного валютного фонда. По ее словам, на очередную встречу высшего руководства Украины также приглашен лидер оппозиции.

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10-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

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11-00 - Начнется двухдневный Третий международный форум, посвященный защите прав потребителей в Украине и мире «Защита прав потребителей: современные подходы в ЕС и Украине». Организатор - совместный проект ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения». Участники: представители ЕК в Украине, Программы развития ООН, представители Госпотребстандарта Украины, Минэкономики Украины, МОП Украины, активисты общественных потребительских и правозащитных организаций, международные проекты и фонды. Международные эксперты из организаций Штифтунг Варентест (Stiftung Warentest) Берлин, Консьюмерз Интернешнл (Consumers International) Лондон и др.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые рабочие места и оживление экспорта – Компания UFO презентует открытие мощного производства в Украине». Производитель инфракрасных и конвекторных обогревателей, в условиях сегодняшнего кризиса, обеспечит граждан новыми рабочими местами с достойной зарплатой, качественной продукцией по разумной цене, а также оживит украинский экспорт. Программу развития производства презентуют участники пресс-конференции: ген.директор Б. Барыш Учок, зам.ген.директора Елена Паюк, коммерческий директор Сергей Сизоненко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8050-442-66-12 до 11-30 11 марта

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Круглый стол на тему: “Экономический кризис: Украина, Россия, Беларусь. Данные сравнительного социсследования». Организаторы: РИА «Новости» и Холдинг “Research & Branding Group”. Участники: социолог Холдинга Research & Branding Group Евгений Копатько; директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев; ген.директор Института изучения России Андрей Блинов; директор украинского филиала института стран СНГ Владимир Корнилов и др.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинский протокол-правда о глобальных изменениях климата”. На протяжении восьми лет одесские ученые пытаются донести до общественности действительные причины глобального изменения климата и программу решения проблемы, которая может сделать Украину лидером фундаментальной мировой науки и вывести человечество из кризиса. В работе примет участие член секретариата ОРО НСЖУ, член Наблюдательного совета Народного Академического Университета Эволюции Разума Валерий Барановский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям..

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Захват земельных участков и частной собственности на территории “Пуща-Водица” с помощью чиновников райадминистраций г.Киева, местной власти и правоохранительных органов”. Участники: правозащитник Александр Вознюк, председатель ОО «Пуща-Водица» Виктор Гоцик, пострадавшие - Надежда Толмачева, Алиса Худолей. Материалы и документы, подтверждающие наличие рейдерских захватов и официальное обращение ко всем ветвям власти будут озвучены на пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 228-94-39 , 223-46-48

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С 11 по 13 марта состоится пикетирование Генеральной прокуратуры Украины, организованное акционерами и рабочими ОАО „Винницкий завод тракторных агрегатов” (ул. Ризницкая, 13/15).