Правительство Армении опровергло слухи об отставке премьера

Пресс-служба правительства Армении во вторник опровергла слухи об отставке премьер-министра республики Тиграна Саркисяна, сообщает РИА Новости.

"Информация, распространенная сегодня интернет-изданием lragir.am об отставке премьер-министра Тиграна Саркисяна, не соответствуют действительности", - говорится в официальном заявлении правительственной пресс-службы. Ранее пресс-секретарь президента Армении Самвел Фарманян также опроверг информацию об отставке Тиграна Саркисяна и нескольких министров экономического блока. "Ничего подобного нет, а распространенная информация не соответствует действительности", - заявил Фарманян. Согласно публикациям армянской печатной прессы, оппозиционным СМИ спущен заказ компрометировать главу правительства Тиграна Саркисяна с целью дискредитации исполнительной власти в целом, а также для того, чтобы добиться разброда в верхних эшелонах власти.