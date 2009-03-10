ГЛАВНОЕ на 11 марта (вечер)

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Хроника дня

Главными новостями дня стали прогноз от МинАПК об ожидающимся урожае пшеницы на уровне 20 млн. т и о состоянии посевов (93-94% в нормальном состоянии), информация от МВФ о пересмотре прогнозных макропоказателей Украины, а также заявление Кудрина: Украина официально запросила у РФ 5 млрд. долл. кредита.

Урожай озимой пшеницы может составить более 20 млн. тонн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, в прошлом году изменилась структура озимого зернового клина, в частности, почти на 300 тыс. га сократились посевы озимой пшеницы, при этом, существенно выросли посевы озимого ячменя.

«Посевы озимой пшеницы 6,3 млн. га, которые сегодня в удовлетворительном и хорошем состоянии… если посчитать по показателям средней урожайности, то это может быть 18-20 млн. тонн и больше валового сбора, а внутреннее потребление в Украине – 6-7 млн. тонн», - отметил министр. При этом он добавил, что такая коррекция структуры озимого клина является сознательной и правильной.

Кроме того, министр сообщил, что на сегодня 93-94% посевов озимых культур, в том числе, и озимого рапса, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Экспорт зерна из Украины на 1 марта составил 16,2 млн. т

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2008 г.), по состоянию на 1 марта, составил 16,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по словам министра, на указанную дату также экспортировано 3 млн. тонн масличных культур.

Как сообщил Ю.МЕЛЬНИК, правительство урегулировало ряд проблемных вопросов, связанных с поставками зерна на внешние рынки, и на сегодня экспорт идет нормальными темпами. Кроме того, мировой рынок зерна показывает позитивную динамику.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.

Банки пролонгировали только половину заявленных агрокредитов

Банки пролонгировали почти 50% кредитов, заявленных на пролонгацию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Более 2 тысяч предприятий заявили к пролонгации кредиты на сумму более 4,2 млрд. грн. За 2 месяца текущего года такие кредиты пролонгированы для более 1 тыс. субъектов хозяйствования на сумму 2 млрд. грн. То есть, почти 50% того, что требовало пролонгации», - отметил министр.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, работа в данном направлении реализуется «не такими темпами, как хотелось бы министерству и субъектам аграрного рынка».

Аграрии за 2 месяца текущего года привлекли 500 млн. грн. кредитов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на сегодня для проведения весенней посевной кампании предприятиям агропромышленного комплекса необходимо около 5 млрд. грн., при этом, за 2 месяца предприятия привлекли 500 млн. грн.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что на сегодня 98 банков согласились кредитовать аграрный сектор. Министр призвал банки более активно кредитовать аграрный сектор, поскольку он один из немногих в экономике показывает позитивную динамику развития – за 2 месяца производство продукции АПК выросло на 1,1%.

При этом министр призвал банки не завышать ставки по кредитам, поскольку 24-30% годовых – это неприемлемые для аграрного сектора условия.

Финансовые новости: МВФ начал пересмотр прогноза макропоказателей Украины на 2009 год Международный валютный фонд (МВФ) начал пересмотр прогноза макропоказателей Украины на 2009 год (на сегодня прогноз МВФ предусматривает спад ВВП Украины в 2009 году на уровне 6% - УНИАН).

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на руководителя миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она не уточнила, в какую сторону и насколько будет изменен прогноз, и сообщила только, что новые прогнозные значения, а также обоснования изменения прогнозов будут обнародованы уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. В этом году правительство ожидает замедления роста украинской экономики до 0,4%, тогда как эксперты прогнозируют спад ориентировочно на 5-10%.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов, сообщил во вторник вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

"Мы проводим консультации с сотрудниками министерства финансов Украины", - сказал Кудрин на брифинге. "Пока никаких решений не принималось", - добавил он, подтвердив, что запрос от украинского правительства поступил на сумму 5 миллиардов долларов. Кудрин отказался комментировать шансы получения этого кредита сославшись на то, что переговоры только начались. Отвечая на вопрос о запланированных кредитах странам ближнего зарубежья, Кудрин сказал, что Белоруссии, уже получившей кредит в 0,5 миллиарда долларов, будет перечислен второй транш на аналогичную сумму. Однако эта транзакция будет осуществлена после принятия изменений в бюджет. "Вторые 500 миллионов долларов также будут предусмотрены", - отметил вице-премьер.

Новости ТЭК: «Нафтогаз» допускает возбуждение СБУ нового уголовного дела в отношении компании

НАК «Нафтогаз Украины» допускает возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) нового уголовного дела в отношении компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня в ходе видеомоста Киев-Москва.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время может быть возбуждено новое уголовное дело по другому факту, чтобы Служба безопасности могла продолжить следственные действия», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ. При этом он добавил, что «мы видим желание СБУ продолжать следствие».

Также он сообщил, что растаможенные 6 млрд. кубометров транзитного газа сейчас находятся на балансе НАК «Нафтогаз Украины», и компания продолжает процесс растаможивания остальных 5 млрд. кубометров газа.

«Да, мы продолжаем процесс растаможки. Мы не видим проблем с его дальнейшим использованием», - добавил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он добавил, что «на сегодняшний день «Нафтогаз» имеет полное право проводить любые действия с газом, который находится у него на балансе».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Россия и Венгрия создадут СП по строительству «Южного потока». "Газпром и «МОЛ»"- ПХГ на 1 млрд. куб.

Россия и Венгрия планируют создать совместное предприятие по строительству венгерского участка и соответствующей инфраструктуры газопровода "Южный поток".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя правительства России Владимира ПУТИНА, об этом он заявил на пленарном заседании российско-венгерских межправительственных консультаций.

«Мы сейчас в узком составе достаточно долго говорили об энергетических проблемах. В этой связи считаю, что сегодня будет сделан важный шаг на пути реализации наших договоренностей: к подписанию готово "Базовое соглашение о сотрудничестве" между ОАО "Газпром" и ЗАО "Венгерский банк развития". Оно предусматривает создание совместного предприятия по строительству венгерского участка и соответствующей инфраструктуры газопровода "Южный поток"», - сообщил В.ПУТИН.

Он отметил, что также подготовлен отдельный документ о сооружении крупного подземного газохранилища на территории Венгрии.

По его словам, в этом проекте партнером "Газпрома" выступает венгерская компания "МОЛ".

Мощность ПХГ составит 1 миллиард кубометров топлива, сообщил журналистам премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Как напоминает РИА Новости, "Газпром" и венгерская компания MOL сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства ПХГ на территории Венгрии.

"Объем газохранилища составит более 1 миллиарда кубометров газа. Это большой объем, который позволит обеспечить энергобезопасность и стабильную работу венгерской энергетике", - сказал В.ПУТИН на пресс-конференции по итогам российско-венгерских межправительственных консультаций.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.

«Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

Новости авиапрома: вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе будет решен, заявляет Тимошенко

Вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе "Авиант" будет решен сегодня-завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по результатам совещания с губернаторами.

«Сегодня решен вопрос по Харьковскому авиазаводу, и, думаю, сегодня-завтра будет решен вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе», - отметила она.

По ее словам, сегодня был также решен вопрос задолженности по зарплате на Херсонском комбайновом заводе.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, это предприятие является частным, тем не менее правительство нашло пути для решения проблемы. При этом премьер-министр отметила, что ситуация с задолженностями по зарплате на частных предприятиях также будет находиться под контролем правительства. При этом будет привлекаться для контроля государственная налоговая администрация и КРУ.

По ее словам, зарплаты должны выплачиваться в первую очередь, и если существует просроченность, то должно быть возбуждено уголовное дело со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Премьер-министр также отметила, что сегодня на совещании с губернаторами были намечены пути преодоления задолженности по зарплате в каждой области.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проводила селекторное совещание по вопросам выплаты зарплат в регионах.

Она сообщила, что правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.

Новости столицы: В Секретариате Президента заявляют о начале работы по внесению изменений в бюджет Киева на 2009 год

Киев. 10 марта. УНИАН. В Секретариате Президента заявляют о начале работы по внесению изменений в бюджет Киева на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил сегодня на брифинге, что уже сейчас готовятся изменения в главный финансовый документ столицы, которые будут рассматриваться через десять дней на соответствующем совещании.

«Сейчас готовятся изменения в проект бюджета города Киева. Ведется диалог с Министерством финансов. Мы думаем, что проект, который будет предложен на рассмотрение городского совета, будет несколько изменен по сравнению с тем, который мы видели, и который обсуждался на совещании у Президента» - сказал Р. БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что сегодня нужно пересмотреть действующие подходы к формированию бюджета столицы, а также существующую тарифную политику. По его словам, действующие сегодня в Киеве тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, перекрывают себестоимость таких услуг всего на 30%.

«Киев не сможет функционировать как столица, если сохранить те подходы по формированию бюджета, которые сегодня действуют, - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ. - Киев сегодня не такой бедный город, чтобы не платить нормальные тарифы. Это, во-первых. Во-вторых, если мы хотим проводить хорошую, мудрую социальную политику, то нам необходимо у богатых забрать средства через тарифы и дать их бедным. То, что на сегодняшний день из-за непродуманной тарифной политики Киев субсидирует богатых, это ни для кого не является секретом".

"Поэтому в Киеве должна быть изменена тарифная политика», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 марта депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Проект бюджета поддержали 92 из 118 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета. «Против» проголосовали 16 депутатов.