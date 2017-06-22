Суд восстановил Юшкевич в должности главы Гослесагентства

Окружной административный суд Киева восстановил Кристину Юшкевич в должности главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

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Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

«Признать противоправным и отменить решение Кабинета министров Украины об увольнении лица (Юшкевич - УНИАН) с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины», - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, Кабинет министров в рамках протокола еще 2 ноября прошлого года принял решение об увольнении Юшкевич с должности первого заместителя главы ведомства и ее назначении на пост руководителя Гослесагентства. Затем, 26 апреля 2017 года правительство отменило это решение и уже распоряжением назначило ее главой ведомства. После чего 18 мая Кабмин уволил Юшкевич с занимаемой должности, аргументировав это тем, что она не прошла испытательный срок.

Суд обратил внимание на то, что протокол заседания правительства является официальным документом, а потому фактической датой назначения Юшкевич на должность главы Гослесагентства является именно 2 ноября 2016 года. Согласно действующему законодательству, при назначении госслужащих испытательный срок может составлять не более шести месяцев. Следовательно, испытательный срок Юшкевич истек до 3 мая, а потому Кабмин мог ее уволить не позже указанной даты. Поскольку до момента истечения испытательного срока чиновницу не ознакомили с приказом об увольнении, она прошла испытание.

Таким образом, суд постановил признать противоправными решения Кабмина от 26 апреля и 18 мая и восстановить Юшкевич в должности главы Гослесагентства с момента фактического принятия решения о ее назначении, оформленного в протоколе, - со 2 ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Кабинет министров Украины принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристины Юшкевич.

26 апреля 2017 года Кабмин назначил Кристину Юшкевич главой госагентства.

С июня 2016 года она занимала должность временно исполняющего обязанности главы ведомства.