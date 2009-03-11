КГГА перечислила «Киевэнерго» часть средств за тепло

Киевская городская государственная администрация перечислила АК «Киевэнерго» часть компенсации за тепловую энергию, поставленную для жилищных организаций и других потребителей Киева в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в АК «Киевэнерго».

КГГА перечислила 130,604 млн. грн. - это часть невозмещенного долга 2008 года, который составляет 559 млн. грн. В свою очередь, АК «Киевэнерго» перечислила полученную сумму в полном объеме НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный в 2008 году природный газ.

«Миллиардный долг Киевской городской власти перед «Киевэнерго» образовался вследствие существенной разницы между тарифом на тепло для потребителей, установленным КГГА, и реальной себестоимостью таких услуг. Энергокомпания неоднократно заявляла, что такое положение вещей с учетом длительной неуплаты долга столичной властью приводит к искривлению экономики «Киевэнерго» и сбоям в энергоснабжении потребителей в период отопительного сезона. К сожалению, приходится констатировать, что для сдвига этой проблемы с мертвой точки понадобилось вмешательство Президента Украины. Надеемся, что первый шаг по уплате долга со стороны городской власти будет иметь продолжение и «Киевэнерго» будет возмещена вся сумма компенсации разницы в тарифах. Ведь, начиная с 2000 года, с учетом двух месяцев 2009 года долг КГГА составляет 1 млрд. 402 млн. грн.», – цитирует пресс-службе председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

В настоящее время, по данным компании, долг «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 1 млрд. 093 млн. грн. (включительно с двумя месяцами 2009 года) и образовался в результате длительного невозмещения со стороны КГГА разницы в тарифах на тепло.