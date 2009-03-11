Главное на 11 марта (день)

Среди основных новостей первой половины дня договоренность Украины и МВФ по дефициту бюджета, решение Кабмина освободить НБУ от согласований с ним по рефинансированию банков, решение ГИУ о смягчении требований к заемщикам ипотечных кредитов и др.

Хроника дня

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МВФ и Украина договорились по дефициту бюджета

Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины достигли понимания того, что необходимо удерживать дефицит бюджета на приемлемом уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Дефицит бюджета – это один из блоков вопросов, которые мы обсуждали с правительством. И в конце концов обе стороны нашли понимание того, что необходимо принять ряд мер для того, чтобы удержать дефицит бюджета на приемлемом, адекватном уровне», - отметил он.

По словам М. АЛЬЕРА, сейчас прилагаются все усилия, чтобы разработать такие меры, которые дали бы возможность адаптироваться к изменениям в ситуации с финансированием, чтобы это было наименее ощутимо для бюджета и всех сфер. «Это не означает, что обойдется совсем без жертв… Надо быть готовым к тому, что будет трудный период. Обе стороны прилагают усилия, чтобы определить меры, которые будут наименее тяжелыми для населения, и мы достигли серьезного прогресса в решении этого вопроса», - отметил он.

При этом представитель МВФ ничего больше не добавил, ссылаясь на конфиденциальность процесса.

МВФ советует не говорить о сроках предоставления второго транша

Международный валютный фонд (МВФ) считает неправильным делать объявления относительно срока предоставления Украине следующего транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Сейчас я не думаю, что правильно делать любые объявления относительно даты и срока решения вопроса (по второму траншу – УНИАН), потому что некоторые факторы находятся вне нашего влияния», – отметил он.

При этом М.АЛЬЕР подчеркнул, что обе стороны готовы к сотрудничеству и позитивно оценивают сегодняшнее решение правительства в части постановлений относительно Национального банка Украины и изменений в госбюджет.

Как отметил М.АЛЬЕР, делается все возможное, чтобы выйти на совместное решение, стороны работают фактически день и ночь.

МВФ и ВБ советуют провести пенсионную реформу в среднесрочной перспективе Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР и исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Пабло СААВЕДРА считают, что Украина в среднесрочной перспективе должна осуществить пенсионную реформу в связи с критическим старением населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.АЛЬЕР и П.СААВЕДРА высказали сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Решение вопроса пенсионной реформы – этот вопрос будет чрезвычайно актуальным для Украины в среднесрочной перспективе. Необходимо продолжать работу в этом направлении, и сейчас как раз эксперты МВФ и Всемирного банка сосредоточили свои усилия на поисках путей реформирования системы», - сказал М.АЛЬЕР.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора Всемирного банка отметил, что демографический профиль Украины является одним из самых плохих в Европе.

«Проблема старения нации характерна и для других стран, в частности, для Польши и других стран Восточной Европы, но вопрос в том, что эти страны пенсионную реформу осуществили уже давно – в 90-х годах или в самом начале двухтысячных, потому что они понимали, что их демографических профиль ухудшается и с этим нужно что-то делать. Мне кажется, что относительно старения населения Украина имеет самый плохой демографический профиль в Европе, поэтому все это усиливает фискальное давление», - сказал П.СААВЕДРО.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что пенсионная реформа должна осуществляться постепенно. «Все изменения, которые будут осуществляться, будут растянуты на более длительный период времени. Есть пути и меры, с помощью которых можно осуществить пенсионную реформу таким образом, чтобы она не отразилась негативно на самых бедных слоях пенсионеров», - считает П.СААВЕДРО.

Между тем, постоянный представитель МВФ в Украине М.АЛЬЕР не ответил на вопрос, требовал ли фонд от Украины увеличения пенсионного возраста.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ признал, что пенсионная реформа в Украине должна произойти в среднесрочной перспективе при обязательном сопровождении значительных изменений национального законодательства. «Но есть и второй аспект этого вопроса: шаги, которые должны быть осуществлены для усиления состояния Пенсионного фонда, и эти шаги могут быть приняты как на законодательном уровне, так и в рамках полномочий Кабинета министров», - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня на заседании правительство намерено рассмотреть вопросы об усилении Пенсионного фонда.

Кабмин освободил НБУ от согласований по рефинансированию банков

Кабинет министров Украины отменил норму, согласно которой решение о рефинансировании коммерческих банков Национальный банк Украины должен был проводить с согласия правительства. Также правительство одобрило проект закона об исключении из Госбюджета статей 84 и 86.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы приняли постановление о том, что мы проводим рефинансирование согласно нормативно-правовым актам Национального банка без участия правительства», - сказал А.ШАПОВАЛОВ, отметив, что постановление правительства №44, предполагавшее такое согласование, отменено.

Кроме того, сообщил ШАПОВАЛОВ, учитывая, что такой порядок рефинансирования содержится в требованиях МВФ, Кабмин одобрил проект закона об исключении из Госбюджета статьи 86 (содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков). Кроме того, Кабмин предлагает отменить и статью 84 Госбюджета, обязывающую Нацбанк выкупать гособлигации банков. «Центральный банк будет, исходя из своих монетарных возможностей, принимать решения. Если он считает, что ликвидность недостаточна (комбанков - УНИАН), он выкупает облигации, если избыточна, то просто не выкупает – это его право. Раньше была обязанность, а сейчас право», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

ГИУ смягчило требования к заемщикам ипотеки Наблюдательный совет Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) 26 февраля текущего года своим решением утвердил изменения к требованиям к ипотечным кредитам в части коэффициентов оценки платежеспособности заемщика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИУ, обнародованном в среду.

Согласно предоставленной информации, максимальное значение отношения расходов заемщика на обслуживание долга по ипотечному кредиту к чистому совокупному доходу заемщика (коэффициент РТІ) должно составлять не более 45% (до этого его значение не должно было превышать 40%).

Максимальное значение отношения общей суммы всех периодических обязательств заемщика к чистому совокупному доходу заемщика за аналогичный период (коэффициент ОТІ) остается неизменным и должно составлять не более 50%.

"Нафтогаз" будет своевременно рассчитываться с «Газпромом» в течение года

НАК «Нафтогаз Украины» будет полностью и своевременно рассчитываться за весь покупаемый у «Газпрома» газ в течение всего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Все балансовые оценки работы НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствуют о том, что «Нафтогаз» весь год будет рассчитываться вовремя, в полном объеме», - сказала премьер.

Она также сообщила, что газ, полученный в феврале, оплачен в полном объеме.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что поставкам газа через Украину в Европу «абсолютно ничего не угрожает», отметив, что необходимо снять все политические наслоения и реально смотреть на факты.

Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза»

Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что документ еще будет дорабатываться и ожидаемый профицит бюджета может быть увеличен до 4,3-4,7 млрд. грн.

И.УМАНСКИЙ уточнил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период».

Комментируя информацию о том, что ожидалось принятие финплана НАК с дефицитом, и.о. министра финансов сказал, что такой дефицит мог быть с учетом средств по оплате закачиваемого в хранилища газа. Исходя из этого, И.УМАНСКИЙ отметил, что для закачки газа в межсезонье НАК «Нафтогаз» надо будет привлечь дополнительные средства.

«То, что мы считаем правильным – необходимо включить в бюджет «Нафтогаза» расходы по привлечению ресурса и хранению, но не на саму закупку и закачку газа», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что у НАК «Нафтогаз» есть достаточно и своих резервов для того, чтобы финплан был с профицитом. «Мы считаем, что там (НАК «Нафтогаз Украины») есть еще резервы. В первую очередь это внесение в уставный фонд "Черноморнефтегаза", это 500 млн. грн. и около миллиарда – производственно-инвестиционных расходов, которые "Нафтогаз" не расписал и не показал конкретное направление использования… Мы будем выяснять целесообразность тех или иных издержек», - сказал И.УМАНСКИЙ. По его словам, если будут учтены предложения Минфина, то профицит НАК можно будет увеличить суммой немногим более 1 млрд. грн.

RosUkrEnergo подала иск к «Нафтогазу»

Швейцарская компания RosUkrEnergo во вторник подала иск к НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием возвращения 11 млрд. куб. м газа, ранее растаможенных украинской монополией.

В иске RosUkrEnergo просит суд обязать "Нафтогаз" вернуть газ, но также может потребовать оплатить его по ценам, по которым он мог быть продан в странах Евросоюза. В феврале компания уже подала два иска в европейские суды в связи с отказом «Нафтогаза» поставлять газ швейцарской компании из украинских подземных хранилищ. Напомним, что в марте «Нафтогаз» получил 11 млрд. куб. м газа, на который также претендовала RosUkrEnergo, в чьих хранилищах находится этот газ.

Ранее RosUkrEnergo подала в Стокгольмский суд 2 иска к «Нафтогазу», обвинив компанию в том, что она мешает RUE выполнять контракты перед европейскими партнерами. В первом иске, который был подан 3 января в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, RosUkrEnergo содержалось требование обязать «Нафтогаз» обеспечить транзит газа европейским партнерам. Сумма иска составляет 600 млн долларов. Содержание второго иска достоверно неизвестно, но он был подан также до скандала с растаможенным газом.

Пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский во вторник уточнил, что процесс растаможки спорного газа продолжается.

На посевную не хватает почти 4 млрд. грн.

Дефицит средств на проведение в Украине весенне-полевых работ составляет почти 4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на парламентских слушаниях по вопросам агропромышленного комплекса министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Весенне-полевые работы оцениваются в 26 млрд. грн. Дефицит средств по подготовке к весенне-полевым работам составляет почти 4 млрд. грн.», – сказал министр.

По его словам, аграрии надеялись на возобновление кредитования со стороны коммерческих банков, но, к сожалению, эти надежды не подтверждаются. При потребности аграриев в пролонгации кредитов на 4,2 млрд. грн. на сегодня пролонгировано 2 млрд. грн. Кроме того, потребность в новых кредитах только на весенне-полевые работы составляет около 5 млрд. грн., тогда как аграрии получили менее 500 млн. грн.

«Ситуация в части бюджетирования АПК является угрозой для отрасли», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, необходимо принять ряд неотложных мер, в частности, активизировать работу по пролонгации уже заключенных и предоставлению новых кредитов аграриям, увеличить расходы бюджета по программам АПК, в частности, на снижение процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей. Также следует возобновить финансирование частичной компенсации затрат на приобретение сложной сельхозтехники отечественного производства.

Кроме того, по мнению министра, следует обеспечить финансирование удешевления стоимости страховых премий для АПК, а также поддержку фермерских хозяйств.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1750/8,3550, к 11:00 цены упали до 8,1600/8,2600, а к 12:00 выросли до 8,2300/8,2900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2305/0,2365, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2305/0,2345, а к 12:00 поднялись до 0,2325/0,2355. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 35,1240 (+0,0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2651/1,2653, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3360/10,5775, к 11:00 цены ушли вниз до 10,3220/10,4625, а к 12:00 выросли - 10,4255/10,5155.

Средний курс покупки доллара в комбанках сегодня понизился на 8 коп., по сравнению с 10 марта, и составил 8,27 грн., продажи – на 9 коп. – до 8,52 грн.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился, по сравнению с 10 марта, – до 10,46 грн., продажи – на 0,6%, до 10,98 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился по сравнению с 10 марта и составил 0,2145/0,2526 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,27 грн./долл. (курс понизился почти на 1% с 10 марта), продают – по 8,50 грн./долл. (курс понизился на 0,8%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,50 грн. (курс понизился на 0,6% по сравнению с 10 марта), продают – по 10,97 грн. (на 0,9% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2121 грн. (курс понизился на 1,2% по сравнению с 9 марта), продают – по 0,2553 грн. (на 0,9%).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84291 грн., к российскому рублю – 0,21719 грн.

На киевское метро в этом году выделят около 1,8 млрд. грн. В Киеве на строительство и развитие метрополитена в 2009 году предусмотрено освоить 1 млрд. 790,1 тыс. грн., в том числе из городского бюджета – 422,5 млн. грн., из государственного бюджета – 457 млн. грн., средств кредита – 805,7 млн. грн. и средств предприятия – 105 млн. грн.

О таких объемах расходов говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2009 год, утвержденной Киевсоветом 6 февраля.

В частности, на приобретение подвижного состава для метрополитена запланировано направить 120 млн. грн из столичного бюджета и 497 млн. грн. – кредитных средств.

Строительство второго выхода из станции метро “Дарница” предусматривается профинансировать в этом году в объеме 1,8 млн. грн. за счет средств предприятия. Для строительства второго выхода из станции метро “Вокзальная” предусмотрено около 1 млн. грн. средств метрополитена.

На сооружение новых участков столичного метро, а именно: от станции "Лыбедская" до "Выставочного центра" на Куреневско-Красноармейской линии заложено 208,6 млн. грн. из бюджета города, а также 456,978 млн. грн. из госбюджета (на выполнение функций столицы) и 120 млн. грн – кредитных средств.

На строительство участка Подольско-Выгуровской линии метро от станции "Глыбочицкая" до "Радужной" с ответвлением в сторону жилищного массива Выгуровщина-Троещина планируется потратить в текущем году 85 млн. грн., из которых 80 млн. грн. – кредитных.

На строительство участка метро от станции "Улица Милославская" до "Проспекта Ватутина" (с пусковым комплексом электродепо "Троещина") Левобережной линии предусмотрено направить 99,8 млн. грн., из которых 19,2 млн. - из городского бюджета, 60 млн. грн. – кредитные и 20 млн. грн. - собственные средства метро.

Кроме того, предусмотрено освоить 48 млн. грн. кредитных средств на строительные работы на Сырецко-Печерской линии метрополитена на участке от станции “Харьковская” до “Харьковской площади” из электродепо “Харьковское” (ІІ пусковой комплекс) и на ликвидацию недоработок на участке этой линии от станции “Дорогожичи” до “Сырца” - еще 253 тыс. грн. собственных средств метро.