В Киевской таможне поддерживают законопроект 4777, позволяющий упростить таможенные формальности

И.о. начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины Сергей Тупальский выступает за принятие законопроекта "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уполномоченного экономического оператора (УЭО) и упрощений таможенных формальностей" (№4777).

Соответствующий призыв Сергей Тупальский опубликовал в Facebook. По его словам, принятие законопроекта необходимо как для украинской экономики в целом, так и для сотрудничества с Европейским Союзом и развития таможенного дела в Украине.

"Предприятия, которые получат статус УЭО, смогут пользоваться значительным перечнем льгот, проходить таможенные формальности по значительно упрощенным процедурам. И вообще изменить подходы к взаимодействию с таможней: таможенные формальности можно будет осуществлять в удаленном режиме и по принципу "молчаливого согласия" (то есть без получения соответствующего разрешения органа доходов и сборов). А проверку документов, при необходимости, можно будет делать по принципам пост-таможенного контроля, то есть уже после выпуска товаров", - пояснил руководитель Киевской городской таможни преимущества для бизнеса. Он также добавил, что в дальнейшем компании, которые будут иметь статус УЭО, получат его признание таможенными органами стран ЕС, что повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках и упрочит доверие со стороны иностранных партнеров.

Кроме того, законопроект № 4777 содержит большое количество изменений, которые позволят внедрить автоматизацию таможенных формальностей.

"Субъекты внешнеэкономической деятельности смогут предоставлять таможенные декларации, которые будут получены и зарегистрированы автоматически. Далее компьютер, а не человек будет определять перечень таможенных формальностей (осмотр, проверка документов и т.п.), обязательных для исполнения по таможенной декларации, в зависимости от анализа рисков, таможенного режима. Все сведения о состоянии обработки таможенной декларации декларант также сможет получать автоматически. Наконец, законопроектом предусмотрено выполнение таможенных формальностей в автоматическом режиме при отсутствии рисков. То есть автоматизированная таможенная система сможет завершить оформление груза вообще без участия должностных лиц таможни", - отметил Сергей Тупальский.

По словам специалиста, анализ и управление рисками, которые законопроект №4777 позволит полноценно внедрить в Украине, - это признанный мировой подход в борьбе с контрабандой, с занижением стоимости грузов, с коррупцией внутри таможни. Если законопроект станет законом, значительно ускорится оформление грузов на таможне, снизятся затраты предприятий на таможенные формальности. Это, в свою очередь, улучшит условия ведения бизнеса и переведет разговоры о логистический потенциал нашей страны в плоскость реальных действий.

Проект Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уполномоченного экономического оператора и упрощений таможенных формальностей» (№4777) был подан в Верховную Раду Украины в июне 2016 года Кабинетом Министров Украины. Инициатором законопроекта выступил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Документ был разработан в связи с необходимостью выполнения статьи 84 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны относительно постепенной гармонизации украинского таможенного законодательства с таможенным законодательством ЕС. Одним из этапов адаптации является введение в Украине института уполномоченного экономического оператора (УЭО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

В настоящее время законопроект получил заключение Главного научно-экспертного управления ВР, заключение о соответствии проекта требованиям антикоррупционного законодательства и заключение профильного комитета.