В России угрожают заблокировать Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил лично Павла Дурова, администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается исполнять российское законодательство.

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Об этом говорится в открытом письме Жарова, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявил Жаров.

Он подчеркнул, что в случае отказа от исполнения обязанностей «организатора распространения информации», Telegram в России должен быть заблокирован. «До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — пояснил глава Роскомнадзора.

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По его словам, практически каждый день ведомство направляет «по всем доступным адресам Telegram» письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, однако время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

«Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров, передает РБК.

С 1 января, в соответствии с ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий». Кроме того, они должны предоставлять эти сведения по первому требованию российских властей, говорится в законе.