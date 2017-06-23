"Яндекс" обнулил счета украинских пользователей "Яндекс.Директ"

Российская компания Яндекс, которая прекратила свою деятельность на территории Украины, обнулил счета украинских пользователей рекламной сети «Яндекс.Директ».

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook специалист по контекстной рекламе Евгения Дуброва-Аликсюк.

«Уже несколько людей написали из Украины. Все клиенты «Яндекс.Директ» остались без денег… Судя по голосованию в Телеграмме, это происходит массово», - написала она.

В свою очередь, сотрудник службы поддержки «Яндекса» Лев Добров объяснил ситуацию в комментарии к посту в Facebook и опроверг информацию о списании средств. На самом деле, счета не обнуляли, просто из-за отсутствия возможности проводить финансовую деятельность на территории Украины, вернуть денежные средства не в силах компании.

«Неизрасходованные денежные средства, о которых идет речь, не списаны. Убедиться в этом можно, перейдя со страницы «Мои кампании» в раздел «Платежи и документы». В настоящий момент мы не можем продолжать оказывать услуги, а также не можем осуществить возврат в связи с блокировкой счетов. Как только у нас появится возможность продолжить сотрудничество на территории Украины, денежные средства будут возвращены либо зачислены обратно на ваши рекламные кампании», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники», а также к ресурсам «Яндекс».