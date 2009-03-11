Главное на 11 марта (вечер)

Cотрудничество Украины и МВФ

Украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

Президент отметил, что подобные консультации высшего руководства страны доказали свою позитивную роль. Он отметил конструктивный и рабочий характер совещания.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодняшняя встреча была посвящена ответу руководителя миссии МВФ в Украине на согласованное письмо украинской власти, который поступил 4 марта.

Он отметил, что сегодня в ходе совещания удалось согласовать все разногласия, которые существовали у украинской стороны по тем или другим замечаниям МВФ. В частности, это касалось вопросов сбалансирования Пенсионного фонда, сбалансирования госбюджета на 2009 год и сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Я дал 24 часа, чтобы письмо намерений было доработано, и я надеюсь, что через сутки оно будет направлено в МВФ за подписью всех сторон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что украинская сторона сделала все необходимые шаги для того, чтобы со следующей недели возобновить работу с МВФ.

В свою очередь, по словам В.ЮЩЕНКО, возобновление сотрудничества с МВФ позволит сформировать эффективный антикризисный план действий в Украине.

На следующей неделе Кабинет министров внесет на рассмотрение парламента изменения в Госбюджет на 2009 год, а также законопроект по сбалансированию Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что частичное сбалансирование бюджета будет происходить за счет усовершенствования фискальной политики.

Президент подчеркнул, что парламент рассматривал подобный законопроект, но он не нашел поддержки.

В то же время, сейчас он надеется, что законопроект, внесенный от имени правительства, парламентарии встретят с пониманием.

Говоря о сбалансировании Пенсионного фонда, В.ЮЩЕНКО отметил, что речь может идти об отмене пенсий специального назначения.

Он назвал несправедливым то, что сегодня, когда минимальная пенсия составляет 500 грн., в государстве существует больше 18 законов, которые устанавливают специальные пенсии, размер которых иногда достигает 20 тыс. грн.

Международный валютный фонд и правительство Украины обмениваются письмами и документами постоянно.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя на брифинге в Кабинете Министров Украины вопрос относительно возврата Фондом письма от украинских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня в прессе "муссируется вопрос, кому какие поступают письма". По его словам, это технические моменты, связанные с согласованием множества вопросов. «Поэтому каждый раз, когда вы слышите, что кто-то кому-то послал какое-то письмо – или МВФ правительству, или правительство Украины – каждый раз это правда, потому что мы обмениваемся многочисленными документами и письмами», - отметил он.

Как подчеркнул М.АЛЬЕР, МВФ с большим энтузиазмом воспринял совместную декларацию от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, поскольку она говорит о готовности всех ветвей власти сотрудничать.

М.АЛЬЕР также отметил, что МВФ и правительство достигли прогресса в отношениях, в частности, благодаря принятым сегодня решениям Кабинета Министров Украины.

Разговор о размере транша МВФ и дате его поступления на сегодня не ведется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам после заседания Кабинета министров Украины исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас, насколько я знаю, не ведется разговор о размере транша и о дате транша, а также дате возвращения миссии. Сейчас с миссией мы согласовываем выполнение предварительных условий, мы приблизились к их выполнению», - отметил И.УМАНСКИЙЗаявил

Как напомнил И.УМАНСКИЙ, осталось урегулировать позиции по закону про акцизы и пенсионному законодательству.

При этом он подчеркнул, что требование об увеличении пенсионного возраста не стоит.

По словам И.УМАНСКОГО, на сегодня продолжается согласование предложений от МВФ по дефициту бюджета, «согласовывается дефицит в размере 3% ВВП».

«Вопрос не в размере дефицита, а в источниках его финансирования: это может быть двустороннее финансирование, займы Всемирного банка, внутренние, внешние заимствования», - пояснил И.УМАНСКИЙ.

Финансовый рынок

Кабинет Министров Украины отменил норму, согласно которой решение о рефинансировании коммерческих банков Национальный банк Украины должен был проводить с согласия правительства. Также правительство одобрило проект закона об исключении из госбюджета статей 84 и 86.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы приняли постановление о том, что мы проводим рефинансирование согласно нормативно-правовым актам Национального банка без участия правительства», - сказал А.ШАПОВАЛОВ, отметив, что постановление правительства №44, предполагавшее такое согласование, отменено.

Кроме того, сообщил А.ШАПОВАЛОВ, учитывая, что такой порядок рефинансирования содержится в требованиях МВФ, Кабмин одобрил проект закона об исключении из Госбюджета статьи 86 (содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков). Кроме того, Кабмин предлагает отменить и статью 84 Госбюджета, обязывающую Нацбанк выкупать гособлигации банков. «Центральный банк будет, исходя из своих монетарных возможностей, принимать решения. Если он считает, что ликвидность недостаточна (комбанков - УНИАН), он выкупает облигации, если избыточна, то просто не выкупает – это его право. Раньше была обязанность, а сейчас - право», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов, первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ уточнил, что правительство сегодня на заседании отменило свое решение о введении института представителя Кабинета Министров в Национальном банке Украины. Он напомнил, что эти функции выполнял первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Фактически возобновлено действие порядка рефинансирования, который действовал до принятия Верховной Радой 86-й статьи закона о государственном бюджете. На сегодняшний день, после публикации сегодняшнего решения, исключительно Национальный банк будет устанавливать процедуры рефинансирования, исключительно Национальный банк будет контролировать использование средств, определять целевые направления их использования и исключительно сотрудники Национального банка будут привлекаться к этому процессу», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Правительство отменит все постановления, которые касались вмешательства в деятельность Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

В частности, Президент сообщил, что сегодня в ходе совещания были достигнуты договоренности, что правительство в одностороннем порядке отменит свои постановления, которые принимались в развитие статей 84 и 86 Государственного бюджета Украины на 2009 год.

В частности, речь идет об автоматическом рефинансировании через ОВГЗ, а также о механизме поддержания экономики и банков, введенном правительством.

«Я считаю, что это большая победа и большой компромисс. Таким образом, стабильность украинской гривни вне угрозы», - сказал Президент, подчеркнув, что отныне правительство не будет вмешиваться в деятельность НБУ.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что была достигнута договореность о создании объединенной национальной комиссии по рекапитализации банков, а также ряде других мер, на которые обращал внимание Международный валютный фонд.

Национальный банк Украины совместно с крупнейшими украинскими банками в течение десяти дней завершат разработку антикризисного плана в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, сегодня на встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО присутствовали руководители десяти банков, которых считают в Секретариате Президента «партнерами, с которыми можно работать, поскольку в результате проверок у них не было выявлено никаких нарушений» (в совещании, в частности, принимали участие руководители «ПриватБанка», банка «Недра», «ОТП-банка», «Укрэксимбанка», «Альфа-банка», «Укрсиббанка», «Укрсоцбанка», «Укринбанка»).

А.ШЛАПАК отметил, что в ходе совещания банкиры высказывали дополнительные предложения к проекту плана, подготовленного председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

В.ЮЩЕНКО попросил присутствующих в течение десяти дней завершить обобщение антикризисного плана в банковской сфере и предъявить его обществу и Президенту для того, чтобы люди были убеждены, что банковское общество твердо знает, какие меры необходимы на сегодняшний день и твердо держит руку на пульсе».

Правительство внесло ряд уточнений в процедуру рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня после заседания Кабинета министров.

По его словам, в частности, сокращен состав совета по рекапитализации до 7 участников, также произошло уточнение в части «требований к документации, которую будет необходимо предоставлять Минфину для рассмотрения вопроса о целесообразности и возможности принятия решения по участию государства в капитализации.

Кроме того, Минфину поручено и предусмотрено увеличение его численности на 25 человек для создания соответствующего структурного подразделения.

По словам И.УМАНСКОГО, также уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. «Общий подход относительно определения стратегии по каждому конкретному банку не меняется. В любом случае, по каждому банку мы будем принимать решение относительно целесообразности участия государства в капитализации и относительно утверждения программы оздоровления банка», - сказал он.

До конца недели правление Национального банка Украины определится с санкциями к банкам - нарушителям валютных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, сегодня во время совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями соответствующих банков речь шла о необходимости реагирования на нарушения в сфере валютных операций.

Нацбанк и силовые структуры заверили, что в настоящее время по поручению Президента продолжаются проверки банков. Часть материалов уже собрана и передана в НБУ.

Нацбанк до конца недели проведет заседание правления, где рассмотрит все эти материалы, и к нарушителям будут применены меры влияния.

А.ШЛАПАК отметил, что среди этих санкций может быть отзыв лицензий на работу с валютными операциями. Также речь может идти об отстранении руководства банка или введения в банке временной администрации НБУ, штрафные санкции и т.п.

При этом Президент попросил руководство НБУ обнародовать информацию по результатам заседания правления.

Также было принято решение, что по поручению Президента такие проверки будут продолжаться постоянно, и все банки, которые будут работать на валютном рынке, необоснованно поднимая курс, и будут замечены в незаконных сделках с валютными операциями, будут выявляться и к ним будут применяться санкции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость жесткого контроля со стороны Национального банка Украины и правоохранительных органов за заявками коммерческих банков на приобретение валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с руководителями ведущих банков Украины.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что сегодня нет объективных оснований для девальвации гривни, и ключевым фактором такого процесса он назвал недоверие населения к банковской системе.

Президент напомнил, что на минувшей неделе собирал представителей 30 банков, которые, в соответствии со статистикой, формировали необоснованный курс доллара. Он заявил, что и Генеральная прокуратура, и СБУ, и налоговики “камня на камне не должны оставить от таких банков”. «Вы щуки, чтобы эти караси не дремали», - добавил Президент.

Он высказал непонимание относительно некоторых операций, которые проводят коммерческие банки. В частности В.ЮЩЕНКО привел пример, когда некоторые банки выставляют завышенный курс на уровне 9,30 грн. за 1 доллар и больше и при этом продают небольшой объем валюты. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, это формирует определенный сигнал для валютного рынка в целом.

Глава государства отметил, что необходимо сделать более жестким контроль за этими процессами, а также за рядом других, например, за приобретением валюты по заявкам “на собственные потребности”.

Также В.ЮЩЕНКО призвал Нацбанк проводить более жесткий мониторинг этих операций.

По предварительным результатам, суммарный доход украинских банков в январе-феврале 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 80,5% - до 26 млрд. грн., расходы – на 95% - до 24 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 марта 2009 года собственный капитал банков составил 126,6 млрд. грн. или 14,3% пассивов банков. В его структуре оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 69,7%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8%; результаты прошлых лет - 1,2%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 5,4%; результаты текущего года - 1,5%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 9%.

Согласно предоставленной информации, обязательства банков по состоянию на 1 марта 2009 года составляли 759,0 млрд. грн. Средства физических лиц составляют 193,7 млрд. грн. или 25,5% общего объема обязательств, средства субъектов ведения хозяйства - 124,6 млрд. грн. или 16,4%. При этом, срочные средства составляют 158,3 млрд. грн. или 81,7% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 35,4 млрд. грн. или 18,3%.

По состоянию на 1 марта 2009 года активы банков составляли 885,6 млрд. грн., общие активы - 939,4 млрд. грн. (большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,3%).

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 157 банков - акционерные общества (из них: 121 банка - открытые акционерные общества, 36 банков - закрытые акционерные общества, 28 банков - общества с ограниченной ответственностью).

В состоянии ликвидации находится 13 банков, из них 10 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Филиальная сеть банков Украины с начала года сократилась на 25 – до 1 289 действующих филиалов.

Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги Всеукраинского акционерного банка («VAB Банк») и одновременно отозвало эти рейтинги.

Как говорится в сообщении пресс-службы Fitch, обнародованном в среду, “Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ».

Согласно предоставленной информации, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «CCC»/прогноз «Негативный» и отозван.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтвержден на уровне «CCC»/рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4», рейтинги отозваны.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «С» и отозван.

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван.

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван.

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван.

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB-(BB минус)(ukr)»/ прогноз «Негативный» и отозван.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1750/8,3550, к 11:00 цены упали до 8,1600/8,2600, а к 12:00 поднялись до 8,2300/8,2900. К закрытию ценовые уровни снова понизились до 8,2000/8,2400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2305/0,2365, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2305/0,2345, а к 12:00 повысились до 0,2325/55. К закрытию торгов цены снизились до 0,2310/0,2335. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,0125 (-0,0775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2651/53, а к 14:30 выросли до 1,2773/75. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3360/10,5775, к 11:00 цены ушли вниз – 10,3220/10,4625, а к 12:00 выросли до 10,4255/10,5155. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4675/10,5330.

НБУ на 12 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 11 марта – 770.0000)

100 EUR – 984.5220 (на 11 марта – 984.2910)

10 RUR – 2.1927 (на 11 марта – 2.1719)

НБУ заявил, что завтра, в четверг, готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,8 грн./долл., продавать – 7,9 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №38-012/1530 от 11 марта 2009 года, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, продажа долларов США будет осуществляться «для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календаря платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март текущего года».

Снова о "Нафтогазе"

Служба безопасности Украины просит Кабинет Министров предоставить документы, касающиеся растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, соответствующее письмо сотрудники спецслужбы оставили в Кабмине.

«Мы там (в правительстве – УНИАН) уже были и оставили сообщение о том, что мы должны получить эти документы под расписку. Дальше мы увидим, как будут выполняться наши поручения», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Украинская сторона согласовала пакет относительно сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, рассказывая об итогах встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

По словам В.ЮЩЕНКО, сбалансирование будет происходить за счет урегулирования вопроса о возврате НДС, который существует у НАК «Нафтогаз» еще с предыдущих лет.

Также планируется, что вопрос закачки газа в подземные хранилища в межсезонный период будет решаться за счет кредитования.

Также В.ЮЩЕНКО не исключил, что «Нафтогаз» может перейти на прямые поставки газа по календарным периодам, включая и зимние периоды.

По его словам, все вышеупомянутые шаги, по расчетам экспертов, могут создать даже положительный баланс НАК «Нафтогаз Украины».

Информация для киевлян

Во Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации заявляют о критическом состоянии медицинской сферы столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель ВСК, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ после проведенных в рамках работы комиссии тематических слушаний.

"Сегодня слушания были по критическому вопросу – это состояние сферы здравоохранения в Киеве. То есть, ситуация критическая, ситуация кричащая”, - сказал К.КУЛИКОВ.

Он отметил, что считает также показательным отношение начальника столичного Главного управления по вопросам здравоохранения Людмилы КАЧУРОВОЙ к работе ВСК, ведь сегодня она не явилась на слушание.

“Я понимаю, что в чем-то может быть политика. Но в данной ситуации политики нет. Есть колоссальная проблема, и есть проблема абсолютного неуважения к тем людям, которые здесь собрались”, - отметил К.КУЛИКОВ, объясняя, что сегодня в слушаниях приняли участие, в частности, прокурор Киева, народные депутаты, экс-министр здравоохранения, руководители профсоюзов. “Это является свидетельством, во-первых, некомпетентности человека с точки зрения ее как профессионала в данной отрасли”, - заявил председатель ВСК.

С другой стороны, по его словам, это также является свидетельством некомпетентности Л.КАЧУРОВОЙ уже как человека, который должен отслеживать изменения к законодательству, которые вносятся. “Сегодняшние нормы законодательства предоставляют комиссии достаточно серьезные полномочия, которые есть у правоохранительных органов. Поэтому я передам это непосредственно секретарю Киевсовета, поскольку мэр болеет. Я очень не рекомендую таким образом шутить с комиссией. Следующая санкция в отношении данного лица (Л.КАЧУРОВОЙ) - это будет привод”, - предостерег К.КУЛИКОВ.

Он также сообщил, что дал поручение получить в КГГА материалы о законности назначения Л.КАЧУРОВОЙ на должность, которую она сейчас занимает.

В ходе слушаний звучала информация о необходимости проверки правоохранительными органами законности действий должностных лиц мэрии во время осуществления тендерных процедур по закупке оборудования для медучреждений столицы, автомобилей скорой помощи, ситуации с состоянием обеспечения медицинских учреждений препаратами и другим необходимым для работы материалом, а также ситуации с фармацевтическим направлением, а именно - работой аптек города. Соответствующие материалы предусматривается передать на изучение в прокуратуру Киева.

К.КУЛИКОВ сообщил, что соответствующие слушания на протяжении ближайших двух недель будут проведены по всем направлениям жизнедеятельности столицы. В конце марта планируется сделать предварительные выводы о деятельности КГГА.

По словам председателя ВСК, он ожидает, что следующие слушания или заседания, которые будет проводить ВСК, чиновники КГГА не будут игнорировать.

“Я обращусь к (секретарю Киевсовета) Олеся ДОВГОГО, чтобы собрал всех заместителей председателя КГГА и порекомендовал им относиться внимательнее к действиям комиссии, и на всех слушаниях, которые касаются непосредственно их вопросов, чтобы непосредственно присутствовал начальник управления и заместитель, который курирует вопрос”, - сказал К.КУЛИКОВ.

По его информации, на сегодня никаких препятствий или проблем в работе с КГГА комиссия не имеет.

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(УНИАН)