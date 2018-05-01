Баланс недели: рост экономики, Балчун остается главой "Укрзализныци" и взыскание с "Газпрома" 80 миллионов

На уходящей неделе министр юстиции Павел Петренко порадовал новостью: с «Газпрома» в пользу Украины взыскано более 80 млн грн в рамках выполнения судебного решения о взыскании с российского газового монополиста 172 миллиардов гривен штрафных санкций.

«Это те деньги, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц... Процесс списания и передача этой суммы в госбюджет завершен», - сказал министр.

По словам Петренко, поиск других активов российского монополиста продолжается, при этом как ответственный партнер стран Евросоюза Украина не будет арестовывать транзитный российский газ в счет погашения штрафа.

«Мы будем в рамках действующего законодательства продолжать выполнение судебного решения, а это - 171 млрд грн, почти 6 млрд долл. После исчерпания всех национальных инструментов по поиску активов, мы будем использовать международные инструменты для выполнения этого решения на территории других стран», - отметил Петренко, добавив, что в Украине есть 27 действующих договоров о правовой помощи с другими странами.

Эти договоры позволяют Украине обращаться к странам-партнерам в отношении выполнения решения суда на их территориях.

Второй удар по «Газпрому» на уходящей неделе нанесла судебная система: хозсуд Киева отказал российскому монополисту в рассмотрении жалобы на арест исполнительной службой активов компании «Газпромсбыт Украина» в рамках дела о взыскании все тех же 172 млрд грн.

На этом фоне диссонансом стало заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности возобновить закупку газа у «Газпрома», как только тот выполнит решение Стокгольмского арбитража, которое было принято в отношении спора между двумя компаниями по контракту на закупку газа на период 2009-2019 годов.

То есть, Украина будет отражать военную агрессию России на Донбассе, арестовывать активы «Газпрома» на миллиарды гривен и одновременно закупать у врага газ? Странная логика…

«Укрзализниця» остается с капитаном

Контракт с председателем правления «Укрзализныци» Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года - такое сообщение на уходящей неделе обнародовала пресс-служба госкомпании.

В компании отметили, что в соответствии с действующим законодательством председатель правления «Укрзализныци» назначается на должность сроком на 3 года и освобождается исключительно Кабинетом министров.

«Поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления «Укрзализныци» от 6 июня 2016 года трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (Кабинет министров не принимал никаких решений по этому поводу), действие контракта с председателем правления «Укрзализныци» Балчуном формально считается продленным до 5 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Автоматическое продление контракта Балчуна прогнозировано вызвало негодование профильного министра Владимира Омеляна, который неоднократно критиковал польского менеджера и рок-н-рольщика, называя результаты его деятельности крайне неудовлетворительными.

В комментарии УНИАН Омелян эмоционально сообщил, что заявление «Укрзализныци» о продлении контракта с Балчуном является агонией.

«Комментировать нечего. Его давно надо было уволить. Это просто агония – его и компании», - сказал глава Мининфраструктуры.

Складывается впечатление, что в Кабмине не спешат с увольнением Балчуна, а профильный министр потерял влияние на «Укрзализныцю».

Экономика в росте

На уходящей неделе Госстат сообщил о росте на 2,5% валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2016 года ВВП в первом квартале с учетом сезонного фактора снизился на 0,3%.

Статистическое ведомство также зафиксировало рост в мае промышленного производства страны на 1,2% по сравнению с маем 2016 года после падения три предыдущих месяца.

С начала года, за пять месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промышленное производство снизилось на 1,3%.

В правительстве и Национальном банке отмечают, что, в том числе, из-за блокады зоны АТО и «национализации» пророссийскими террористами на оккупированных территориях Донбасса украинских предприятий темпы роста национальной экономики будут ниже, чем ожидалось.

В частности, Нацбанк на уходящей неделе отметил усиление экономических рисков и предположил, что рост ВВП по итогам года может быть ниже прогнозируемых регулятором 1,9% в годовом выражении.

«Текущая динамика ВВП и его составляющих, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствуют об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1,9% год к году)», - подчеркивают в Нацбанке.

Между тем, оживить экономику может международная торговля. На уходящей неделе Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в страны ЕС ряда товаров. При этом по отдельным позициям размер квот был установлен в несколько раз меньшем объеме, чем первоначально предлагалось.

Так, предложение предусматривает следующие годовые квоты: томаты обработанные - 3 000 тонн, пшеница - 65 000 тонн, кукуруза - 625 000 тонн, ячмень - 325 000 тонн.

Условием предоставления Украине торговых преференций стало повышение эффективности украинских властей в борьбе с коррупцией. Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС: теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Следующим этапом станет голосование в Европарламенте за предоставление преференций Украине, оно состоится в ходе пленарной сессии в июле.

Верховная Рада призвала Европарламент ввести дополнительные преференции для украинской сельхозпродукции без исключений и сокращений. Украинские парламентарии считают, что это станет важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной.

Депутаты подчеркнули, что путинская Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на полное блокирование украинского экспорта в Казахстан, Кыргызстан и другие страны, поставки в которые полностью или частично зависят от транзита через территорию страны-агрессора.

Энергоэффективная Рада

На уходящей неделе Верховная Рада, наконец-то, приняла важные законы для ускорения энергетической модернизации страны, которые также приближают выход на финишную прямую идеи создания Фонда энергоэффективности.

Теперь для полноценного запуска этого Фонда парламент должен принять последний закон «О жилищно-коммунальных услугах».

А пока 259 голосами депутаты приняли закон о внедрении аудита энергоэффективности зданий.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, выступая в Верховной Раде, сообщил, что внедрение аудита дает возможность проводить энергоэффективные мероприятия и позволит существенно сократить потребление энергоресурсов в стране.

«Для каждой украинской семьи необходимо, чтобы внедрение энергоэффективных мероприятий проходило наиболее эффективно. Для этого, в первую очередь, необходимо проанализировать, что нужно сделать, получить рекомендации от квалифицированных людей и получить максимальный эффект», - сказал Зубко.

Кроме того, 238 голосами «за» парламентарии, не без яростных споров, приняли закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета - счетчиков потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

«Основная цель закона – это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счетчиков, что не позволит переложить на рядового гражданина сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, в соответствии с которым каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил», - сказал, представляя законопроект, депутат от фракции «Народный фронт» Виталий Сташук.

По его словам, благодаря выполнению норм этого закона Украина сможет отойти от реликта советской эпохи - норм потребления энергоносителей.

Еще Рада приняла за основу предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

В ходе обсуждения документа в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что в этих изменениях нуждаются украинские граждане, которые получат 14 млрд грн компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Несмотря на призыв премьера, депутаты решили не торопиться с принятием законопроекта за основу и в целом, отложив финальное голосование на июль.

«У нас следующие две недели - работа в округах и комитетах. Фактически мы сможем принять эти изменения только в конце июля. Нам нужно еще распространить это по всей стране, по всем предприятиям, и только тогда сможем сделать расчеты. Тогда уже будет новый отопительный сезон, это очень поздно», - сетовал глава правительства.

Последняя неделя первого месяца лета принесет украинцам дополнительный выходной день - 28 июня страна будет праздновать День Конституции. Неделя обещает быть жаркой, наполненной хлопотами по реформированию страны и в виду начала сбора урожая ранних зерновых.

Игорь Орел