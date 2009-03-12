УЕФА высоко оценил подготовку Харькова к Евро-2012

Эксперт УЕФА Карлос ЛУКАС высоко оценил уровень подготовки Харькова к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент по вопросам подготовки и проведения финала Евро-2012 года и спорта.

По информации департамента, во время поездки в Харьков 11 марта К.ЛУКАС выразил удовлетворение уровнем подготовки Харькова к матчам европейского футбольного первенства. Эксперт УЕФА отметил, что вся документация по реконструкции стадиона «Металлист» и прилегающей территории подготовлена в соответствии с требованиями международной спортивной организации. Он считает, что Харьков в этой части подготовки к Евро-2012 – лучший среди городов Украины, которые готовятся принимать футбольный турнир.

По данным пресс-службы, сегодня К.ЛУКАС побывал на стадионе «Металлист», где принял участие в рабочем совещании по реконструкции стадиона и прилегающей территории.