АНОНС на 12 марта 2009 г.

Под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по рассмотрению законопроектов, предложенных Ассоциацией городов и общин Украины.

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Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пункта 1 Распоряжения Кабинета Министров „О передаче Минпромполитики полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении некоторых хозяйственных обществ“. Судья-докладчик по делу - Павел Ткачук.

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Состоится очередное заседение НКРЭ

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Состоятся общественные слушания по вопросам таможенного оформления товаров. Организаторы: Совет предпринимателей при КМУ, Госпредпринимательство, Гостаможслужба Украины. В заседании примут участие председатель ГТСУ, народные депутаты и представители органов исполнительной власти.

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Ассоциация налогоплательщиков Украины в рамках Плана совместных действий на 2009 год с Государственной налоговой администрацией Украины проведет совместный семинар на тему: «Особенности налогообложения в 2009 году».

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Пресс-конференция на тему: “Мнение граждан Украины о власти, политиках, влиянии финансового кризиса”. Будут представлены результаты социологического исследования Центра Разумкова, которое проводилось с 27 февраля по 5 марта с.г.

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Пресс-конференция Госпотребстандарта и ГП «Укрметртестстандарта» по случаю Всемирного дня защиты прав потребителя, который будет проходить под лозунгом: «Ответственность перед последующим поколением. Чем питаемся, что одеваем?». Будут отражены проблемные вопросы, связанные с качеством и контролем пищевой продукции и продукции легкой промышленности для детей в торговых сетях г. Киева.

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Пресс-конференция, посвященнуя открытию самого большого завода Ruukki по производству продукции из финской стали в Украине.

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Состоится брифинг председателя СБ Украины Валентина Наливайченко.

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Пресс-конференция на тему: "Коррупция в градостроении: представление результатов общественного мониторинга". Организатор - Восточноукраинский центр общественных инициатив. Проект реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Корпорации Вызовы Тысячелетия (МСС) и Менеджмент Системс Интернешнл (MSI).

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12-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: "Украинское авиастроение: пути выхода из кризиса". Участники: генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялица, председатель профкома Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Михаил Погорелов, генеральный директор государственного предприятия Киевский завод “Авиант” Валерий Козарезов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнется совместная пресс-конференция Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" и Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины на тему: "Лизинг: результаты деятельности отрасли в 2008 году. Прогноз–2009". Участники: директор Ассоциации Марина Мурга, члены совета директоров Ассоциации, гендиректор "Райффайзен Лизинг Аваль", директор департамента надзора за финансовыми компаниями Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Екатерина Отченаш.

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