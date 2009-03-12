Кризис очистит украинскую политику - эксперты

Финансовый кризис в стране неминуемо отразится на сущности украинской власти и на характере политической дискуссии в стране.

Такое мнение выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, комментируя будущую избирательную кампанию и высказывание посла США Уильяма ТЕЙЛОРА относительно неожиданностей в ходе выборов директор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМУ, в частности, по словам эксперта, на предстоящих президентских и парламентских выборах не стоит ожидать радикального изменения лица власти. В то же время экономический кризис неминуемо отразится на ее сущности и на характере политической дискуссии в стране, сказал В.БАЛА.

«Сегодня можно не сомневаться, что экономический кризис существенным образом отобразится на характере политической коммуникации в стране. Однако самым главным результатом борьбы с кризисом будет изменение сущности украинской власти», - отметил эксперт.

По его словам, «в сторону должны отойти подковерные методы противостояния политических элит и конфликта ветвей власти».

«Либо через усиление конституционной реформы, либо через успешные выборы, - будет проведено укрепление государственного аппарата и произведена консолидация институтов власти», - выразил мнение В.БАЛА, добавив, что «время серых кардиналов, с преодолением кризиса, безвозвратно уйдет. Войны чиновников средней руки, не прошедших легитимизации выборами, с публичными политическими лидерами станут достоянием новейшей политической истории».

По мнению В.БАЛЫ, кризис должен выступить катализатором очищения украинской политики от «искусственных фрагментов, затрудняющих поступательное развитие страны».

«Как это ни странно звучит, но последствия кризиса также могут иметь позитив для страны в целом. Государства с постсоветской экономикой, которые успешно интегрируются сегодня в Европу, прошли период жестких политических и экономических реформ. Это, прежде всего, такие явления, как люстрация, открытие архивов спецслужб, шоковая терапия и пр. Украина пошла своим путем – слишком умеренным и поступательным. Вот почему проходит коррозия демократических ценностей и идеологическое лицемерие», - отметил эксперт.

Очевидно, считает он, «что финансовый кризис должен встряхнуть страну от популизма и усилить государственную машину».

Как сообщал УНИАН, вчера У.ТЕЙЛОР, в частности, не исключил, что на президентских выборах в Украине могут быть неожиданности, кризис может иметь политические последствия. «Я надеюсь, что власть в Киеве сможет собраться, поскольку это угроза и им самим», - отметил он.