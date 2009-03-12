Telenor сообщил об аресте его доли в Вымпелкоме

На долю норвежского телекоммуникационного оператора Telenor в российском мобильном операторе Вымпелком наложен арест по решению суда, сообщил Telenor в четверг, передает Рейтер.

"Это очередная попытка отобрать принадлежащие нам акции Вымпелкома с помощью российских судов", - говорится в заявлении исполнительного вице-президента Telenor Яна Эдварда Тигесена.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы российского оператора Елена Прохорова сказала: "Мы в судебное разбирательство не вовлечены, внимательно следим за тем, что происходит, но со своей стороны на данный момент никаких действий предпринимать не планируем".

В феврале российский суд обязал Telenor выплатить компенсацию ВымпелКому в размере $1,7 миллиарда по иску одного из его акционеров - компании Farimex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Farimex обвинила норвежскую группу в том, что та нанесла урон ВымпелКому, мешая ему приобрести украинскую телекоммуникационную компанию Украинские РадиоСистемы (УРС)..