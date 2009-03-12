Главное на 12 марта (день)

Пусть молчит тот, кто дал; пусть говорит тот, кто получил. Сервантес

Хроника событий

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НБУ завтра продаст на спецаукционе доллары и евро

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 13 марта, четвертого спецаукциона, на котором будут реализовываться доллары и евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, которой располагает УНИАН.

Валюта будет продаваться с целью удовлетворения банками потребностей их клиентов - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес) на погашение задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте. Банки будут осуществлять покупку иностранной валюты для обеспечения выполнения физическими лицами и предпринимателями текущих платежей по кредитным соглашениям, которые подлежат уплате в марте 2009 года (включая просроченную задолженность).

Минимальные суммы заявок - 50 тыс. долл. и 10 тыс. евро.

Нацбанк подчеркивает, что не допускаются к участию в аукционе заявки на покупку иностранной валюты с целью досрочного погашения задолженности в иностранной валюте, выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, с целью погашения кредитных траншей, которые предоставляются клиентам в соответствии с договорами об открытии кредитных линий.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

На первых трех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4 и 6 марта т.г. НБУ реализовал банкам 131,46 млн. долл. по курсу 7,8 грн/долл.

Государство будет помогать не всем малообеспеченным

Малообеспеченным семьям не будет оказываться государственная социальная помощь, если трудоспособный член семьи не работает и не находится на учете в центре занятости и не учится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, это предусмотрено в постановлении, принятом правительством на очередном заседании 11 марта.

По словам министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, „правительственное постановление разработано в связи с принятием Закона "О внесении изменений в Закон Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”.

Вместе с тем Комиссиям при местных органах исполнительной власти в отдельных случаях предоставлено право принимать решение о предоставлении помощи неработающим лицам в случае, если в их семьях воспитывается трое и более детей, или в составе семьи есть инвалид, а также если семья не имеет никаких источников для существования в результате длительной болезни одного или нескольких членов семьи, информировала Л.Денисова.

Кроме того, постановлением регулируется вопрос определения времени, с которого прекращается выплата помощи, если была умышленно подана недостоверная информация или скрыто реальное положение вещей, что повлияло или могло бы повлиять на государственную социальную помощь и на определение ее размера. При таких обстоятельствах выплата назначенной помощи прекращается с месяца, в котором было выявлено нарушение, сказала министр.

Платные админуслуги будут предоставлять только бюджетные учреждения

В Украине с 1 апреля платные административные услуги будут предоставлять лишь бюджетные учреждения, а не предприятия и организации, которым до этого времени центральные органы исполнительной власти делегировали эти полномочия.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление о некоторых вопросах платных административных услуг правительство приняло на заседании 11 марта.

Согласно постановлению, министерства и ведомства, в сфере управления которых есть предприятия и организации, предоставляющие платные админуслуги, должны на протяжении трех дней обеспечить перевод соответствующих счетов, на которые зачисляется плата за такие услуги, в органы Государственного казначейства.

До 1 апреля центральные органы исполнительной власти должны определиться относительно целесообразности существования предприятий, предоставляющих платные административные услуги, а Государственная налоговая администрация вместе с ГлавКРУ должны осуществить проверку деятельности таких предприятий.

Moody`s может снизить рейтинги "Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Мoody`s Investors Service поместило под наблюдение для возможного понижения корпоративный рейтинг и рейтинг долговых обязательств в иностранной валюте B1 НАК "Нафтогаз Украины", сообщает агентство на своем сайте.

Ранее этим рейтингам НАК был присвоен прогноз "негативный".

Такие действия следуют за недавним решением агентства поставить ключевые рейтинги Украины на пересмотр с возможным понижением, отмечают в Moody`s.

Украинский госхолдинг, отмечеет агентство, в последнее время увеличил свою зависимость от государственной поддержки. При этом нынешняя политическая напряженность и ухудшение экономических условий в стране могут затруднить оказание правительством своевременной поддержки НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, в конце февраля 2009 года Moody`s поставило ключевые рейтинги Украины на пересмотр с возможным понижением: обязательства в национальной и иностранной валюте (текущий рейтинг "В1") и потолки по бондам в иностранной валюте (текущий рейтинг "Ва3") и банковским депозитам (текущий - "В2"). Позднее Moody`s также допустило снижение рейтингов ряда украинских банков.

Винский против cнижения зарплаты в отрасли

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ выступает за исключение из принятого 3 марта т.г. Верховной Радой Украины постановления «О мероприятиях по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункта, которым предусматривается уменьшение заработной платы работникам государственных предприятий-монополистов – в частности, «Укрзализныци» и «Укрпочты».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

«Я выступаю категорически против этого решения, ведь под гребенку «оптимизации» попали не только высокие должностные лица, а, в первую очередь, рядовые люди – железнодорожники и работники «Укрпочты», - отметил И.ВИНСКИЙ. В то же время министр напомнил, что уже с начала этого года серьезно пересмотрен размер расходов на «Укрзализныце» и осуществлены мероприятия для их сокращения.

«Я неоднократно отмечал, что не допущу убыточной деятельности государственных предприятий отрасли транспорта и связи. Однако, как министр, я убежден: безответственно и нечестно выходить на «плюс» за счет сокращения зарплаты людям. Такое решение не только не улучшит экономическую ситуацию, но и создаст дополнительное напряжение в обществе», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что будет всячески поддерживать профсоюзы и будет выступать за защиту интересов работников отрасли транспорта и связи.

«Я прошу Верховную Раду Украины адекватно оценить ситуацию и изъять из постановления «О мероприятиях по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункт, которым предусмотрено снижение заработной платы работникам государственных предприятий-монополий», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Верховная Рада постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высоким должностным лицам.

ВР также поручила Кабмину до 16 марта подготовить предложения о снижении в двое оплаты труда в НБУ, госучреждениях и организациях, а также на государственных предприятиях-монополистах.

Валютный рынок

Средний курс покупки доллара в коммерческих банках Украины сегодня снизился на 6 коп., по сравнению с 11 марта, и составил 8,21 грн., продажи – на 9 коп. – до 8,43 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился по сравнению с 11 марта – до 10,41 грн., продажи – на 0,4% – до 10,89 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился, по сравнению с 11 марта, и составил 0,2147/0,2505 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,23 грн./долл. (курс понизился на 0,3%), продают – по 8,41 грн./долл. (дешевле на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,45 грн. (дешевле на 0,2%), продают – по 10,83 грн. (дешевле на 0,7%).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2118 грн. (курс незначительно понизился по сравнению с 11 марта), продают – по 0,2563 грн. (дороже на 0,5%).

Средневзвешенный курс покупки доллара США за гривню, который сформировался по итогам торгов на валютном межбанке в среду, 11 марта, составил 7,958 грн./долл. (во вторник,10 марта, он был на уровне 8,0088 грн./долл.).

Вчера на украинском межбанке котировки по доллару США были в пределах 8,16-29 гривень за 1 доллар США.

Ранее представители Нацбанка неоднократно заявляли, что котировки не отображают реальной ситуации на валютном межбанке, и в их значении присутствует спекулятивная составляющая. По мнению НБУ, некоторые торговцы, с целью дестабилизировать ситуацию на рынке и увеличить его волатильность, выставляют заявки на покупку незначительных сумм валюты по завышенному курсу.

В связи с этим, Нацбанк с 19 февраля принял решение обнародовать на своем сайте информацию о средневзвешенном курсе покупки доллара США за гривню (он рассчитывается, исходя из реально заключенных сделок).

НБУ рекомендовал банкам использовать средневзвешенный курс купли-продажи доллара США, евро, английских фунтов стерлингов и российских рублей в своей работе.

Ранее Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту из резервов тем банкам, которые будут продавать СКВ по завышенному, спекулятивному курсу.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84522 грн., к российскому рублю – 0,21927 грн.