СБУ предотвратила передачу за границу секретных разработок

В ходе осуществления контрразведывательных мероприятий Служба безопасности Украины предотвратила противоправные действия гражданина Украины, которые могли нанести вред национальным интересам государства в оборонно-промышленной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, при попытке вывоза за границу материалов, представляющих государственную тайну, в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники спецслужбы задержали работника одной из столичных опытных организаций.

Улетая в заграничную командировку в составе украинской делегации, научный работник пытался вывезти секретные документы. Среди личных вещей злоумышленник спрятал флеш-карты с заметками и снимками печатных листов исследований, и компакт-диски с информацией технического характера.

Специалисты Государственной службы экспертного контроля установили, что изъятые научные материалы относятся к категории технологий двойного назначения – могут быть использованы как для гражданских, так и военных нужд. Соответствующие сведения представляют государственную тайну, их передача и реализация иностранной стороне осуществляется лишь с разрешения государственных органов через предприятие «Укрспецэкспорт».

Уголовное дело расследовалось ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области по ч.1 статьи 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). На закрытом заседании Апелляционный суд Киевской области признал подсудимого виновным. В связи с чистосердечным раскаянием и сотрудничеством со следствием, 67-летний ученый в места лишения свободы не отправлен, сообщили в пресс-центре СБУ.