Главное на 12 марта (вечер)

Финансовый рынок

Сегодня во Львове вкладчики банка «Надра» заблокировали работу центрального отделения банка на улице Пекарской.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики, начиная с девяти часов утра, не впускают в помещение банка "Надра" людей, заявляя им, что «в банке денег и так нет».

Около 50 участников протестной акции, скандируя: «Надра» - отдай деньги!», требовали от руководства Львовского филиала банка «Надра» потребовать реальные шаги от администрации банка в Киеве и Национального банка Украины для возвращения им депозитных вкладов, срок которых истек.

Среди требований участников акции протеста – возможность получения в отделениях банка и банкоматах заработной платы и стипендий.

«Максимальная сумма, которую мы сейчас можем получить, – 100 гривен. Ни в одном супермаркете карточки банка не принимают к оплате. Мы прибегнем к бессрочным акциям, требуя возвращения своих денег!», - сообщили журналистам участники акции.

Также возмущенные вкладчики заявили, что в случае игнорирования их требований, они с завтрашнего дня прибегнут к более радикальным действиям: не только перекроют доступ клиентам банка, но и не будут пускать на рабочие места работников банковского учреждения.

Национальный банк Украины 5 марта т.г. зарегистрировал ОАО «Авант-Банк».

Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

"Авант-Банк" зарегистрирован в Киеве на ул. Ивана Клименко, 23.

В Нацбанке не сообщают дополнительную информацию об учредителях и уставном капитале банка.

Согласно законодательству, с сентября 2006 года в Украине разрешено создавать банки исключительно в форме Открытых акционерных обществ или кооперативных банков. При этом уставный капитал новосозданного банка должен быть не менее 10 млн. евро.

Национальный банк Украины 19 февраля т.г. зарегистрировал ОАО «Диапазон - Максимум Банк» (Д-М Банк).

Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

Место регистрации банка – г. Киев, проспект Гагарина, 17в.

Нацбанк не предоставляет информацию об учредителях и уставном капитале банка.

В условиях обостряющегося кризиса к середине 2010 года в Украине останется всего 30% от существующего количества страховых компаний (в Украине сегодня работают около 470 страховых компаний).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА на пресс-конференции сегодня.

«К концу 2009 года, а лучше сказать, к середине 2010 года произойдет очищение рынка и останется 30% от существующего количества страховых компаний» - сказал он.

По его словам, компания продолжает получать предложения от страховщиков, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, о приобретении их бизнеса, при этом, не торопится с принятием решения, так как прежде чем покупать такую компанию, нужно провести детальный анализ ее состояния.

Что касается выхода на украинский рынок новых иностранных страховщиков, то СПИЛКА считает, что если такое и произойдет, то не ранее чем через год. По его мнению, сейчас иностранные страховщики, которые пострадали от кризиса меньше других, «сидят на деньгах» и мысль инвестировать в Украину у них возникает в последнюю очередь.

«Я думаю, что иностранцы будут заходить где-то через месяцев 12» - сказал СПИЛКА.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1500/8,2500, к 12:00 сузился спрэд 8,1900/8,2150. К закрытию ценовые уровни снизились 8,1700/8,2200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 00,2290/0,2335, а к 12:00 цены поднялись 0,2320/0,2340. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,2400 (+0,2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2749/51, а к 15:00 выросли 1,2835/37. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3845/10,5255, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,4655/10,5115. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,4800/10,5580.

НБУ на 13 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 12 марта – 770.0000)

100 EUR – 984.2140 (на 12 марта – 984.5220)

10 RUR – 2.1816 (на 12 марта – 2.1927)

Информация для киевлян

Энергокомпания «Киевэнерго» до мая текущего года планирует завершить процедуру согласования новых экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, компания уже направила свое обоснование тарифов в Государственную инспекцию по ценам и ожидает получить согласование на следующей неделе.

«Как только мы получаем согласование, мы тут же отправляем тарифы на утверждение в КГГА», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Он уточнил, что компания, в частности, предлагает повысить тариф на тепловую энергию для населения на 82%, или 93 грн., – до 206 грн. за Гкал. Стоимость тепловой энергии для других потребителей предлагается увеличить на 20% – до 364 грн./Гкал.

По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, компания надеется, что новые тарифы будут введены с 1 мая текущего года.

Блок Виталия Кличко в Киевском городском совете заявляет, что руководитель столичного метрополитена подписал приказ о реализации антикризисного плана функционирования предприятия и сокращении его расходов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, и в подтверждение предоставили копию приказа “Об обеспечении функционирования метрополитена в условиях финансового кризиса” от 6 марта 2009 г. №85-Н за подписью руководителя «КП «Киевский метрополитен» Петра МИРОШНИКОВА.

Среди «антикризисных мероприятий», в частности, сокращение использования объемов энергоносителей, тепло-, водоснабжения, топлива, газа на 20%; оптимизация расходов на материалы, комплектующие, запасные части и снижение до минимальных пределов других операционных расходов, отмечают в Блоке Кличко.

Поручено также проводить постоянную работу по оптимизации организационной структуры и штата структурных подразделений.

Приказом также определено, что установление доплат и надбавок работникам метро, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ, которые образовались от высвобождения работников, а также премирование, выплату премий будут осуществлять исключительно по решению начальника метрополитена.

Кроме того, в Блоке Кличко утверждают, что предусматривается также изъятие у работников метрополитена пенсионного возраста пропусков, дающих право бесплатного проезда.

«Наверное, экономия на своих пенсионерах для господина МИРОШНИКОВА крайне необходима, ведь ему необходимо обеспечить метрополитен камерами видеонаблюдения на 71 млн. гривен», - раскритиковали решение руководства метро в Блоке Кличко.

Международные новости

Президент США Барак ОБАМА заявил, что только согласованные действия разных стран могут способствовать росту мировой экономики.

Заявление прозвучало в преддверии встречи министров финансов стран Большой двадцатки, которая пройдет в Великобритании 2 апреля, сообщает Би-би-си.

По словам Б.ОБАМЫ, в рамках формата Двадцатки США преследуют цель добиться от других стран скорейшей выработки общих экономических реформ.

Американский президент подчеркнул, что настроен очень оптимистично относительно будущей встречи. "Мы все в одной лодке", - сказал он.

В январе 2009 года цены промышленных производителей снизились по сравнению с декабрем 2008 года на 0,8% в еврозоне и на 0,6% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го цены производителей снизились на 0,5% в еврозоне, но выросли на 0,2% в ЕС-27.

В январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008-го цены в промышленности, за исключением энергетики, снизились на 0,6% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе уменьшились на 1,5% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27. Стоимость полуфабрикатов снизилась на 1,2% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27. Товары кратковременного пользования подешевели на 0,6% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27.

Наибольший рост зарегистрирован в Чехии и Румынии (по 1,1%), а также Венгрии (0,9%). Наибольшее снижение наблюдалось во Франции (-2,0%), Болгарии (–1,3%) и Германии (-1,1%).

В январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,1% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 2,7% в еврозоне и на 2,0% в ЕС-27, полуфабрикаты подешевели на 0,9% в еврозоне и остались без изменений в ЕС-27, товары кратковременного пользования подешевели на 0,1% в зоне евро, но выросли в цене на 1,1% в ЕС-27, товары длительного пользования выросли в цене на 1,7% в еврозоне и на 2,2% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 2,0% в еврозоне и на 2,6% в ЕС-27.

Наибольший рост цен в январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го зарегистрирован в Румынии (6,4%), Венгрии (4,4%) и Великобритании (3,2%). Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Дании (-5,2%), Греции (-3,4%) и Франции (-2,9%).

Американский финансист Бернард МЭДОФФ - глава инвестиционной компании, вкладчики которой потеряли в прошлом году около 50 млрд. долларов - накануне суда признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинения.

Тем не менее судья в четверг постановил на время процесса взять его под стражу, сообщает Би-би-си.

Б.МЭДОФФУ вменяют четыре эпизода мошенничества, три - отмывания денег, два - сообщения заведомо ложной информации государственным органам, а также хищение денежных средств и дачу ложных показаний под присягой. Принадлежавшая ему инвестиционная компания Bernard L. Madoff Investment Securities с 1980-х годов работала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая старым вкладчикам высокие дивиденды за счет средств, поступавших от новых.

Схема Б.МЭДОФФА не выдержала испытания прошлогодним финансовым кризисом и, в свою очередь, усугубила его, поскольку ее инвесторы, включая ряд крупнейших банков, безвозвратно потеряли около 50 млрд. долларов. Б.МЭДОФФ был известен на Уолл-стрит более 40 лет, и одно время являлся председателем биржи Nasdaq, где котировались акции высокотехнологичных компаний.

Суд собирается заслушать в качестве свидетелей не менее 20 бывших вкладчиков. Прокуратура намеревается требовать для Б.МЭДОФФА 150-летнего срока, но после признания, он, как ожидается, не получит более 20 лет.

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