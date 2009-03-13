АНОНС на 13 марта 2009 г.

Пресс-конференция министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко по случаю празднования 15 марта профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения на тему: «ЖКХ Украины: приоритеты инвестирования». Также министр расскажет о результатах визита в Японию.

* * *

Пресс-конференция, посвященная развитию туристической отрасли Украины, открытию новых направлений туристического сезона 2009 года и проведению в Киеве Юбилейной XV международной туристической выставки «UITT 2009: Украина - путешествия и туризм». Участники: председатель Государственной службы курортов и туризма Украины Анатолий Пахля, генеральный директор компании «Премьер Экспо» Александр Гончаров, директор выставки Ирина Коршуненко.

* * *

Пресс-конференция на тему: «Мониторинг выполнения центральными органами исполнительной власти норм регуляторной политики». Независимый аналитический центр «Институт собственности и свободы» презентует результаты мониторинга выполнения центральными органами исполнительной власти норм законодательства о регуляторной политике. Участники: Ксения Ляпина, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Дмитрий Ляпин, председатель независимого аналитического центра "Институт собственности и свободы"; Зоя Гопций, советник по правовым вопросам Проекта содействия торговле и инвестициям (USAID/TIBA).

* * *

В рамках Киевского международного мебельного форума KIFF 2009 состоится круглый стол на тему: «Пути развития мебельной отрасли Украины в новых условиях рынка».

* * *

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Пинзеник наконец ушел. Когда будут изменения в руководстве Министерства финансов?». Вопросы: Кто не желает наполнения государственного бюджета, блокируя повышение акцизов на табак, пиво, порошковые «вина»? Сколько украинцев ежегодно убивает алкоголь и табак? Место ли в правительстве коммерсанту - владельцу «шмурдячной» фирмы? Участники: народный депутат Украины Евгений Царьков, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала Наталия Розинская, координатор по борьбе за трезвость общества гражданской кампании «Форум спасения Киева» Артем Ступаков, председатель правления ОО «Сила Киева» Сергей Кравченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (8-044)228-55-33, (8-068) 251-71-70, e-mail: forumspaskiev@mail.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Cостоится брифинг на тему: «Анализ курса доллара до конца марта: повышение или падение?». Также в программе брифинга: анализ данных по динамике депозитов в банковской системе Украины; прогноз инфляции на март-апрель 2009 года. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

* * *

Круглый стол на тему: “Влияние финансового кризиса на рынок недвижимости. Проблемы и пути их решения". Организаторы: ЛигаБизнесИнформ; Журнал "Украинский юрист"; Газета "Юридическая практика". Участники: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития и строительства Украины; Юрий Сербин, зам.главы комитета ВРУ по строительству; Николай Толмачев, ген.директор строительной компании ТММ и др.

* * *

В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция руководителя отдела исследований рынков услуг GFK Ukraine Глеба Вышлинского на тему: «Мобильная связь в Украине: кто и как зарабатывает на кризисе?».

* * *

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий Лузан проведет брифинг по итогам прямой телефонной линии Кабинета Министров.

* * *

14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Деньги в обмен на льготы. Возможно ли это? Результаты всеукраинского социологического исследования», посвященная презентации результатов всеукраинского социологического исследования «Отношение населения Украины к различным системам транспортных льгот», проведенного Консорциумом «Менеджмент консалтинг групп». Вопросы: Льготные деньги для пенсионеров. Миф или реальность? Знают ли льготники, кто платит за их «бесплатный» проезд? Хотят ли льготники получать «живые» деньги? Нужны ли изменения в системе транспортных льгот на территории Украины? и др. Участники: Дмитрий Подтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Дмитрий Громаков, руководитель социологической группы Консорциума «МКГ» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8-044-490-73-71, 8-067-245 62 45.

* * *