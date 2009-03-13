В Херсоне создано более 1200 рабочих мест

С начала года в Херсоне создано 1206 рабочих мест, что на 39,43% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в том числе создано 403 рабочих места по договорам физических лиц-предпринимателей с наемными работниками.

Больше всего рабочих мест создано в оптовой и розничной торговле – 567, из них 209 - по договорам физических лиц-предпринимателей с наемными работниками.

За аналогичный период прошлого года в Херсоне было создано 1991 рабочее место, из них 1008 – в оптовой и розничной торговле.