В Херсоне создано более 1200 рабочих мест
10:04, 13 марта 2009Разное
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Больше всего в торговле
С начала года в Херсоне создано 1206 рабочих мест, что на 39,43% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в том числе создано 403 рабочих места по договорам физических лиц-предпринимателей с наемными работниками.
Больше всего рабочих мест создано в оптовой и розничной торговле – 567, из них 209 - по договорам физических лиц-предпринимателей с наемными работниками.
За аналогичный период прошлого года в Херсоне было создано 1991 рабочее место, из них 1008 – в оптовой и розничной торговле.
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