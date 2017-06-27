Боялись санкций из-за аннексии Крыма: Reuters узнал, как Россия в 2014 году временно вывела из США $115 миллиардов

Россия в марте 2014 года на две недели вывела активы на сумму 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей Минфина и ФРС США.

Россия вывела активы из ФРБ Нью-Йорка в марте 2014 года после введения санкций США в связи с аннексией Крыма Россией, пишет агентство.

«Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США, - цитирует агентство бывшего чиновника ФРС. - Примерно через полмесяца деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы».

По данным источников агентства, за последние 15 лет власти США семь раз получали от ФРС ключевую информацию о непубличных действиях правительств других стран или реальных рыночных трендах и в ряде случаев действовали на основе этой информации.