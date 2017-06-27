Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму - €2,4 миллиарда

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google — Alphabet — на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом сообщается на сайте ЕК.

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По информации ЕК, Google формировал выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры корпорации оказывались первыми в выдаче.

Как пишет Financial Times, этот штраф — максимальный среди штрафов по антимонопольным делам. Он побил рекорд 2009 года — тогда ЕК обязала Intel выплатить €1,06 млрд, передает «КоммерсантЪ».

Ранее Еврокомиссия обвинила Google в том, что она побуждает производителей смартфонов предустанавливать в них Google Search и другие разработанные Google приложения.

Расследование этого дела началось после иска, поданного лоббистской группой FairSearch в 2013 году. FairSearch поддерживали компании, опасавшиеся, что доминирующее положение Google может вредить честной конкуренции на рынке.