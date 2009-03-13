Банки, с которыми ПФ досрочно расторг договора на обслуживание пенсионных счетов

27 февраля 2009 г. Конкурсная комиссии Пенсионного фонда по отбору банков, в которых при согласии пенсионеров и получателей помощи могут открываться счета для выплаты пенсий и денежной помощи, приняла решение досрочно расторгнуть договора на обслуживание пенсионеров по выплате пенсий и денежной помощи с:

ОАО Банк “Биг Энергия”,

ОАО КБ “Надра”,

ООО “Укрпромбанк”,

АКБ “Киев”,

ЗАО АКБ “Одесса-Банк”.

Комиссия также приняла решение продлить срок действия договора сотрудничества по предоставлению услуг по выплате пенсий и денежной помощи с АК “Проминвестбанк” до 1 января 2010 года.