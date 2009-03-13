Банки, с которыми ПФ досрочно расторг договора на обслуживание пенсионных счетов
11:24, 13 марта 2009Разное
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27 февраля 2009 г. Конкурсная комиссии Пенсионного фонда по отбору банков, в которых при согласии пенсионеров и получателей помощи могут открываться счета для выплаты пенсий и денежной помощи, приняла решение досрочно расторгнуть договора на обслуживание пенсионеров по выплате пенсий и денежной помощи с:
ОАО Банк “Биг Энергия”,
ОАО КБ “Надра”,
ООО “Укрпромбанк”,
АКБ “Киев”,
ЗАО АКБ “Одесса-Банк”.
Комиссия также приняла решение продлить срок действия договора сотрудничества по предоставлению услуг по выплате пенсий и денежной помощи с АК “Проминвестбанк” до 1 января 2010 года.
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