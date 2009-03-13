Балога: Ющенко выберет главу МИД из дипкорпуса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассматривает как претендентов на должность главы Министерства иностранных дел кандидатуры только представителей дипломатического корпуса.

Об этом сказал глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в интервью газете «Коммерсантъ» (№43 от 13 марта).

Он отметил, что пока не знает, на какой кандидатуре В.ЮЩЕНКО остановился. «Среди кандидатов есть и действующие послы, но не только они», - добавил он. По словам главы Секретариата, «Виктор ЮЩЕНКО рассматривает только кандидатуры представителей дипломатического корпуса».

Говоря об отношениях между Украиной и Россией, В.БАЛОГА подчеркнул, что “если у двух сторон нет желания договариваться, это очень плохо». «Мы соседи, и нам нужно форсировать развитие взаимоотношений. Нужно, чтобы министры иностранных дел России и Украины искали возможности их улучшить, а не пытались сорвать», - считает В.БАЛОГА. При этом он выразил надежду, что «охлаждение отношений, которое наблюдалось в последнее время, скоро уйдет в прошлое».

Говоря о бывшем министре иностранных дел Владимире ОГРЫЗКО, В.БАЛОГА подчеркнул, что ценит его за профессионализм. В то же время он добавил, что «при нем внешнеполитические ведомства наших государств (Украины и РФ - УНИАН) не смогли достичь взаимопонимания, и это остается на совести как нашего министра, так и российского министра иностранных дел”. «Я не буду оценивать, кто был больше прав, а кто виноват в этой ситуации. Я хочу, чтобы мы начали с чистого листа», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента Украины утверждает, что заявление украинского МИДа о возможном объявлении посла Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА персоной нон-грата - «личная инициатива ОГРЫЗКО». «Это не было идеей Президента или его Секретариата. Я лично узнал об этом вечером из выпуска новостей и был удивлен, зачем нам нужна такая конфронтация», - добавил В.БАЛОГА.

Он также сообщил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО «вместе с господином ОГРЫЗКО в ближайшее время примет решение, на какой должности он будет наиболее полезен главе государства».