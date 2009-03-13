Выездной туризм из Украины снизился на 30-50%

Существующая ситуация в мире и Украине привела к снижению выездного туризма из Украины на 30-50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ.

«Мы сегодня в постоянном контакте с субъектами хозяйствования, в первую очередь туроператорами, и получаем информацию от них о том, на сколько сегодня снизились туристические потоки. И, к сожалению, информацию мы получаем неутешительную. На сегодня снижение выездных туристических потоков происходит на уровне от 30 до 50%», - сказал А.ПАХЛЯ.

По его словам, исходя из этого, Госслужба делает ставку на развитие внутреннего туризма.

В то же время, по данным Госслужбы туризма и курортов, въездной туризм в Украину растет. По итогам 2008 г. количество иностранных туристов в Украине выросло на 300 тыс., достигнув 1,7 млн. человек.

«Динамика въездного туризма с каждым годом растет, и это, в какой-то мере, не может не утешать, так как свидетельствует о росте доверия к нашей стране со стороны туристов. Динамика выездного туристического потока падает и по сравнению с прошлым годом в этом году она уменьшится на 19%», - сообщил он.

А.ПАХЛЯ также отметил, что финансирование из Госбюджета на развитие отрасли в этом году минимально и составит 2,5 млн. грн. по сравнению с 23 млн. грн. в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество украинцев, выезжавших за границу, снизилось на 10% – с 17,3 млн. до 15,5 млн. человек. Такие данные обнародовал Государственный комитет статистики Украины со ссылкой на данные администрации Госпогранслужбы Украины.

Количество въезжавших в Украину иностранцев в 2008 году возросло на 10% – с 23,1 млн. до 25,4 млн. человек. При этом для 1,7 млн. иностранных граждан, въезжавших в Украину, целью поездки был туризм, для 1,04 млн. – служебная, деловая поездка, для 22,3 млн. – частный визит.