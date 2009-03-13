Главное на 13 марта (день)

Суть не в том, чего достиг, а в том, от чего отказался. Геннадий Малкин

Хроника дня

* * *

Минтруда: пенсии будут выплачены своевременно

Решение о приостановке выплаты пенсий через некоторые банки было принято Пенсионным фондом Украины в связи с введением в них временных администраций. Однако это не будет угрожать своевременному получению пенсий, отмечает министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Она, в частности, отметила: „Как только НБУ сообщает в Пенсионный фонд Украины о возникновении проблем в тех или иных банках, ПФУ на этот вопрос мгновенно реагирует, информируя в первую очередь пенсионеров о существовании проблемных и ненадежных банков и предлагает получать пенсии через „Укрпочту” или другие банки, которые своевременно выполняют свои обязательства по выплате пенсий”.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, на сегодняшний день пенсии выплачиваются в соответствии с графиком, и уже 61% пенсионеров получили свои пенсии. Выплата пенсии профинансирована в сумме 8196,7 млн. грн., что составляет 61,8% месячной потребности на пенсионное обеспечение.

„Наполнение Пенсионного фонда проходит с перевыполнением плана поступлений на 23,4%, поэтому нет оснований говорить о проблемах в этом учреждении”, - заверила министр труда.

Она также отметила, что заявления некоторых политиков о несостоятельности Пенсионного фонда обеспечить пенсиями украинских граждан - это механизм защиты авторитета определенных банков, которые принадлежат тем самым политикам. Поэтому эти заявления не только не отвечают действительности, но и способствуют распространению панических настроений. Это, по мнению Л.ДЕНИСОВОЙ, недопустимо, особенно в то время, когда необходимо более плодотворно работать всем, и оппозиции в том числе, над преодолением финансово-экономического кризиса, а не заниматься демагогией.

27 февраля Пенсионный фонд досрочно расторг договора на обслуживание пенсионеров с ОАО Банк “Биг Энергия”, ОАО КБ “Надра”, ООО “Укрпромбанк”, АКБ “Киев” и ЗАО АКБ “Одесса-Банк”.

С АК “Проминвестбанк” договор продлен до 1 января 2010 года.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в девяти украинских банках: "Надра", "Киев", "Национальный кредит", "Причерноморье", «Укрпромбанк», «Захидинкомбанк», «Проминвестбанк», «Одесса-Банк» и «Трансбанк».

ПФУ: задержек с выплатой пенсий нет

Пенсионный фонд Украины заявляет, что никаких задержек с финансированием и выплатой пенсий сегодня не существует.

Об этом говорится в заявлении ПФУ, которое размещено на правительственном портале.

“По состоянию на 12 марта текущего года выплаты пенсии и денежной помощи профинансированы в сумме 8,197 млрд. грн., что составляет 61,8% месячной потребности на пенсионное обеспечение. В частности, на выплату пенсий, которые осуществляются через отделения почтовой связи, перечислено 4,231 млрд. грн., что обеспечивает выплату 4,781 млн. пенсионеров”, - говорится в заявлении.

ПФУ также сообщает, что на банковские учреждения, уполномоченные проводить выплату пенсий, перечислено 2,872 млрд. грн., что обеспечивает выплату 2,969 млн. пенсионеров. “Таким образом, пенсионные выплаты профинансированы по 14 марта включительно. Во всех регионах Украины, в том числе и тех, которые перечислены в заявлении Партии регионов, пенсии по состоянию на 12 марта выплачены полностью в соответствии с установленными графиками”, - отмечается в заявлении.

ПФУ отметил, что расторжение соглашений с “проблемными банками” (что, кстати, происходило и раньше) никак не повлияло на сроки выплаты пенсий, а тем более, не связано с финансовым положением Пенсионного фонда. “Все пенсионеры, которые получали пенсии в указанных банках, получают пенсии в те же дни в других банках или в почтовых отделениях".

"Укрспирт" запретил производство спирта убыточным спиртзаводам

Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» запретил выпуск спирта своим спиртовым заводам, которые в 2008 году работали с убытками.

Как сообщила УНИАН пресс-служба концерна, такое решение принято по результатам итоговых совещаний в регионах.

По данным концерна, по результатам прошлого года 33 предприятия “Укрспирта” являются убыточными.

Таким образом “Укрспирт” лишится “балласта” - предприятий, которые с 1996 года не работают совсем или работают неэффективно и накапливают долги.

Будет создана специальная комиссия концерна для разработки возможных путей решения вопросов задолженности по заработной плате на проблемных предприятиях.

По данным концерна, на сегодня основную прибыль “Укрспирта” (68%) формируют 10 лучших заводов. Но достижения этих и других предприятий «растворяются в показателях другой десятки» - ТОП-10 наихудших заводов приносят концерну 64% (40 млн. 956 тыс. грн.) убытков. Кроме того, еще 10 заводов уже несколько лет не производят продукцию, но людям стабильно насчитывают полную зарплату, увеличивая задолженность. «Сегодня есть заводы, суммарная задолженность которых превышает совокупную стоимость самих заводов, включая возможные прибыли в случае их работы на несколько лет вперед», - говорится в сообщении концерна.

“Даже если сегодня примут все необходимые для развития отрасли законы: биоэтанол, биотопливо, технический спирт, как сырье для химической промышленности, то отмеченные предприятия не имеют будущего. Их можно использовать разве что как площадки для строительства новых, высокотехнологичных предприятий. Большая кредиторская задолженность, тотальная изношенность оборудования и отсутствие рынков сбыта готовой продукции подтверждают нецелесообразность пуска данных предприятий. Мы вынуждены идти на этот непопулярный шаг ради обеспечения развития отрасли", - , - заявил председатель концерна “Укрспирт” Иван ЯКОВЕЦ.

Он считает, что решение о сокращении производства пищевого спирта должно было быть принято еще 10 лет назад.

Проверка Ильичевского морпорта продолжится Комиссия Кабинета Министров подтвердила неэффективность договоров о совместной деятельности в Ильичевском морском торговом порту и продлила его проверку. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«В результате чрезвычайно короткого срока работы комиссии (семь рабочих дней), существенного искусственного сужения круга вопросов, которые подлежали выяснению, неполного и недостаточно полномочного состава комиссии, она фактически была лишена возможности осуществить проверку на должном уровне», - сказал министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, комиссия КМУ в целом подтвердила выводы конрольно-ревизионного управления Минтранссвязи относительно неэффективности договоров о совместной деятельности в порту. Комиссия по результатам проверки ИМТП, ЧП "Укртрансконтейнер", других предприятий, которые осуществляют совместную деятельность в порту, и соответствующих государственных учреждений подписала соответствующий акт работы.

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, в программу проверки, утвержденную председателем комиссии, не включено больше половины вопросов, предложенных Минтранссвязи. В частности, правомерность и обоснованность уменьшения доходов порта в результате передачи частным структурам производственных мощностей и высокорентабельных видов деятельности; эффективность использования первого и второго причалов порта; эффективность работы порта по защите государственных интересов в судебных спорах с частными структурами, обоснованность передачи земель порта коммерческим структурам, соблюдение законодательства относительно равноправия профсоюзов, законность предоставления благотворительной помощи в крупных размерах и т.п.

Поэтому было принято решение продлить проверку ИМТП в расширенном составе комиссии – в частности, при участии представителей Минфина, Минюста, Антимонопольного комитета, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, СБУ.

Также, сообщает пресс-служба министерства, по предложению И.ВИНСКОГО премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение относительно повышения заработной платы рабочим порта, обеспечения равных условий для всех профсоюзных организаций, исключения коммерческих структур из процедур организации досмотра грузов и расторжения всех невыгодных для порта договоров о совместной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Геннадий СКВОРЦОВ был уволен с должности начальника ИМТП приказом Минтранссвязи №86. Исполняющим обязанности начальника ИМТП был назначен Андрей ЕГОРОВ - прежний начальник Херсонского морского торгового порта.

2 февраля министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил журналистам, что Г.СКВОРЦОВ уволен из-за подтверждения фактов коррупции. При этом Г.СКВОРЦОВ оспаривал свое увольнение.

Минтранс приказами от 9 февраля т.г. отменил ротацию руководства Херсонского и Ильичевского морпортов. И.ВИНСКИЙ внес соответствующие изменения в свой приказ от 29 января т.г. об увольнении Г.СКВОРЦОВА в связи с созданием правительственной комиссии по изучению деятельности порта.

По инициативе министра транспорта и связи Украины в феврале т.г. была создана комиссия Кабинета министров для анализа работы ИМТП. Министерство предоставило комиссии перечень вопросов, которые предлагается изучить во время проведения проверки, всего – 34 пункта. Среди основных вопросов - соблюдение законодательства при проведении операций относительно отчуждения имущества и земельных участков, уменьшение дохода порта в результате передачи высокорентабельных производственных мощностей в пользование частным фирмам (договоры о совместной деятельности), законность и обоснованность передачи в пользование ООО «Портовик Сервис» мощностей 1-2 причалов порта, осуществление портом закупок товаров без проведения тендерных процедур, причины потери портом 4,2 га самых ценных прибрежных земель, на которых в настоящее время строятся частные сооружения.

МинЖКХ претендует на 150 млн. долл. от продажи “зеленых квот” Японии

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено претендовать на 150 млн. долл. на проекты по модернизации предприятий теплокоммунэнерго от продажи Украиной квот на выброс парниковых газов Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По данным министра, 23 марта планируется поездка в Японию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в ходе которой предусматривается подписание контракта на приобретение квоты на выброс парниковых газов со стороны Японии.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что если контракт будет подписан, он сделает все возможное, чтобы половина суммы, которую планируется выручить от продажи квот (300 млн. долл.), была направлена на модернизацию предприятий теплокоммунэнерго.

По его словам, в ходе встреч украинской делегации с представителями Японской федерации бизнеса «Кейданрен» 7-11 марта т.г. между Министерством ЖКХ и японскими корпорациями «Сумитомо» и «Марубени» был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Для реализации проектов с этими корпорациями министерство подготовило проекты по снижению выбросов парниковых газов предприятиями коммунальной теплоэнергетики по схеме «зеленых инвестиций» в восьми городах (Винница, Днепропетровск, Хмельницкий, Харьков, Житомир, Одесса, Луганск, Чернигов) на общую сумму 140,5 млн. евро.

А.КУЧЕРЕНКО рассчитывает, что проекты, подготовленные министерством, смогут начаться уже в этом году.

В частности, в Крыму, Донецке и Чернигове подобные проекты были разработаны 3-4 года назад, и они будут готовы к реализации и получению средств через несколько месяцев, добавил министр.

Он также отметил, что в рамках Киотского протокола для сотрудничества и привлечения японских инвестиций министерством предлагаются инфраструктурные и энергосберегающие проекты, в частности, по производству питьевой воды из подземных вод, производству энергии из осадка сточных вод, строительству мусороперерабатывающих заводов, утеплению домов, удалению водорослей из водоемов для производства питьевой воды.

Как сообщал УНИАН, Япония намерена до 31 марта заключить договор с Украиной о покупке квоты на выбросы парниковых газов в атмосферу. Как сообщило Министерство торговли Японии, сейчас идут переговоры об объеме в 30 миллионов тонн на сумму около 300 млн. долл.

Вырученные средства, согласно Киотскому протоколу, в рамках которого осуществляется торговля квотами, могут быть использованы на программы по снижению выбросов парниковых газов в стране. Поэтому правительство издало постановление выделять деньги предприятиям, защитившим соответствующие проекты на конкурсе.

Предпочтение отдадут проектам по сокращению и поглощению выбросов, срок реализации которых приходится на конец 2012 года.

Кабмин ограничил компенсации аграриям за электроэнергию на орошение

Кабинет Министров ограничил размер компенсации аграриям стоимости электроэнергии, используемой при орошении, до 50%.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№187 от 11 марта 2009 г.), текст которого обнародован на правительственном портале.

Как пояснил УНИАН заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству Украины Александр РОМАНОВ, ограничение введено в связи с сокращением объема дотации, предусмотренной в госбюджете на эти нужды.

«Если изначально в проекте бюджета на эти нужды предусматривалось 100 млн. грн., то в действующем бюджете эта сумма составляет около 40 млн. грн.», – сказал он.

В то же время он сообщил, что на парламентских слушаниях в среду, 11 марта, Министерству аграрной политики было поручено рассмотреть возможность возобновления 100% компенсации аграриям за используемую для полива электроэнергию.

Валютный рынок

НБУ в четверг продал на межбанке около 36 млн долл.

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 12 марта, продал на межбанковском валютном рынке, по предварительным данным, около 36 млн долл. по курсу 7,90 грн/долл. и купил около 19 млн долл. по курсу 7,80 грн/долл., сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

По его словам, совокупный объем сделок с долларом на межбанке (с учетом операций НБУ) 12 марта составил, по оперативным данным, около 288 млн долл., тогда как в предыдущий день - 313 млн. долл.

В.Литвицкий также сообщил, что средневзвешенный курс по всем операциям с долларом (с учетом интервенции центрального банка) 12 марта составил 7,99 грн/долл.

Советник главы Нацбанка отметил, что участники валютного рынка понимают важность сохранения курсовой стабильности, и Центральный банк ценит такую позицию кредитно-финансовых учреждений: текущий уровень курса позитивно влияет на платежный баланс и не формирует дополнительного инфляционного давления.

Общий объем торгов на украинском межбанке 12 марта (в эквиваленте) составил 478 млн. долл., сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу.

Объем торгов по доллару составил 288,110 млн. долл. и средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9927 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 121,546 млн. евро при средневзвешенном курсе – 10,414 грн./евро, по английскому фунту – 1,695 млн. фунтов при средневзвешенном курсе – 11,4571 грн./фунт, по российскому рублю – 701,180 млн. рублей при средневзвешенном курсе – 2,31 грн. за 10 российских рублей.

Киевские банки и пункты обмена валют сегодня покупают доллар в среднем на 5 коп. делевше, чем вчера, - по цене 8.2000 грн., и продают по 8.3000 грн., что дешевле на 15.00 коп., сообщает Finance.UA

Предложения банков и обменников по покупке доллара колеблются в пределах 8.0000-8.2100 грн. Предложения по продаже доллара колеблются от 8.2890 до 8.4500 грн.

Курс евро сегодня в среднем покупают по 10.5000 грн., что не отличается от вчерашнего курса, и предлагают по 10.8000 грн., что дороже на 5.00 коп.

Предложения банков и пунтов обмена велюты по покупке евро колеблются в пределах 10.2500-10.5150 грн., по продаже - 10.7200 - 12.0000 грн.

Сегодня большинство банков сохранили курс продажи и покупки рубля на уровне вчерашнего дня. Курс покупки 2.0000-2.3050 грн./10руб., продажи - 2.3900-2.8500 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1600/8,2450, к 11:00 цены понизились 8,1550/8,2350, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,1650/8,2150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 сузился спрэд 0,2325/0,2360, и к 12:00 цены составили 0,2325/0,2355. В России курс доллар-рубль упал, и к 11:00 установился на уровне 34,7500 (-0,4900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2938/40, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,5510/10,6750, к 11:00 цены ушли вниз 10,5450/10,6625, и к 12:00 достигли уровня 10,5285/10,6070.