Меркель предложила возобновить переговоры о свободной торговле ЕС и США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и США.

Об этом она сказала во время выступления на экономическом совете партии Христианско-демократический союз, прямая трансляция которого ведлась на сайте мероприятия, передает Газета.ру.

«Я говорю именно о том, чтобы начали переговоры по соглашению о свободной торговле с США», - отметила Меркель.

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По словам канцлера, только переговоры по соглашению помогут разрешить многие проблемы в торговле и вопросы между ЕС и США.

Как передает Reuters, так Меркель прокомментировала заявления министра торговли США Уилбура Росса, выступившего перед ней по видеосвязи.

В марте сообщалось, что Германия не исключает вариант по возобновлению переговоров с США о зоне свободной торговли с ЕС (TTIP)

TTIP - торговое соглашение, которое должно было бы создать крупнейший рынок в мире с 850 миллионами потребителей. Однако против этого соглашения в ЕС выступают защитники окружающей среды и прав потребителей, которые считают, что соглашение снизит европейские стандарты. Кроме того, в этом мае 2016 года появилась информация, что США давят на Европу в ходе этих переговоров.