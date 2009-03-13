Главное на 13 марта (вечер)

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Хроника дня

Макроэкономика

В Международном банке реконструкции и развития (Всемирный банк) считают оптимистическим прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила старший эксперт Всемирного банка Екатерина ПЕТРИНА в ходе антикризисного «круглого стола» в мэрии Херсона.

«Мы прогнозируем снижение ВВП в Украине на 4% в 2009 г. Это оптимистический прогноз», - сказала Е.ПЕТРИНА.

По ее словам, «оптимистическим прогноз можно назвать, если сравнивать с кризисом в России в 1998 году". "Если сравнивать с показателями других стран Восточной Европы, то там прогнозы другие, и по сравнению с ними оптимистическими украинские показатели не назовешь», - отметила Е.ПЕТРИНА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что для Украины является важным возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом для сохранения инвестиционной привлекательности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета глава государства отметил, что обязательства государства перед корпорациями и банковскими учреждениями составляют 28 млрд. долл.

По его словам, 16 млрд. долл. покроют сами корпоративные структуры, еще 12 млрд. нужно будет покрыть за счет резервов.

«Сейчас мы имеем 26 млрд. долл. (золотовалютный резерв государства – УНИАН). Если получим в МВФ 12 млрд. долл., то на конец 2009 года будем иметь резервы 26 млрд. долл., то есть ничего не потеряем», - добавил он.

Он отметил, что необходимо сберечь такую тенденцию, «потому что это для инвесторов - зеленый свет на светофоре, который свидетельствует, что здесь работать безопасно».

Если же Украина не получит кредит МВФ, заметил В.ЮЩЕНКО, то золотовалютные резервы государства сократятся вдвое.

«Фатальности в этом нет. Плохо, что будет тенденция к сокращению активов, на которые обращает внимание бизнес», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Украина получит от Международного валютного фонда следующий транш кредита, поскольку сам фонд в этом напрямую заинтересован.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции.

“В любом случае, мы получим следующий транш МВФ. Ситуация сложилась довольно парадоксальная: в первый раз за свою историю МВФ принимает все усилия, меры для того, чтобы дать Украине деньги, ведь им не нужна нестабильная страна, проблемы которой потом могут распространиться на территорию Восточной и Центральной Европы”, - объяснил политолог.

В то же время эксперт выразил надежду, что у украинской политической элиты найдется осознание необходимости консолидироваться ради получения положительного решения МВФ. “Они (руководство МВФ – УНИАН), в первую очередь, сами напрямую заинтересованы и почти чуть ли не навязывают нам этот кредит”, - отметил И.ЖДАНОВ.

В Министерстве финансов Украины настаивают, что Международный валютный фонд не возвращал совместного письма, подписанного украинскими властями, о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о возвращении документов украинской стороны, которые были направлены в МВФ, пресс-служба Министерства финансов Украины опровергает данную информацию, поскольку она не соответствует действительности», - говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Минфина.

В Минфине утверждают, что МВФ было положительно воспринято общее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, первого заместителя Председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА и первого заместителя Министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО (на момент подписания письма В.СТЕЛЬМАХ находился в отпуске. О том, что под письмом стоит также подпись И.УМАНСКОГО ранее не сообщалось - УНИАН).

Как указывается в сообщении Минфина, подписание этой декларации МВФ расценил как "подтверждение готовности представителей власти Украины к внедрению экономической политики с целью преодоления кризиса".

«Последние две недели конструктивных переговоров с экспертами МВФ подтвердили задекларированные намерения представителей власти Украины. Во время этих переговоров отработана общая позиция относительно коррекции программы между Украиной и МВФ», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

Однако 7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ по поводу получения второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что не “было отправлено письмо назад. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ. Однако до вечера пятницы, 13 марта, никакой информации о направлении в МВФ нового письма не сообщается.

«Укравтодор» рассчитывает на одобрение Советом директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) выделения 400 млн. долл. США займа в начале апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, 26-27 февраля в г. Вашингтон (США) состоялись переговоры относительно заключения Соглашения о займе по Проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и МБРР. В ходе встречи делегации "Укравтодора" во главе с председателем «Укравтодора» Вадимом ГУРЖОСОМ с представителями МБРР было парафировано Соглашение о займе МБРР для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Согласно сообщению, заседание Совета Директоров МБРР запланировано на 7 апреля 2009. После принятия Советом одобрительного решения по займу будет начата внутригосударственная процедура относительно ратификации Соглашения, а также подготовка необходимых материалов для вступления его в силу.

После завершения всех необходимых процедур, Украина получит 400 млн. долл. для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

Финансовый рынок

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект об упразднении норм Государственного бюджета, ограничивающих независимость Национального банка Украины.

В проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно рефинансирования) №4194 предлагается исключить из Госбюджета статьи 84 и 86.

В Государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины».

В сопроводительных документах законопроекта указывается, что представлять его в Верховной Раде будет первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

О необходимости отмены вышеуказанных норм неоднократно заявлял Международный валютных фонд.

Кроме того, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал представление в Конституционный суд о неконституционности статей 84 и 86 Госбюджета.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины со 2 по 12 марта составил 3,505 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, общий объем операций на наличном сегменте валютного рынка со 2 по 11 марта 2009 года составлял 850 млн. долл. (в эквиваленте). Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям банков Украины по продаже долларов США за 11 марта составил 8,2404 грн./долл.

Акционеры «Укргазбанка» инициируют вхождение государства в уставный капитал кредитно-финансового учреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка в пятницу.

Согласно предоставленной информации, соответственное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 13 марта т.г.

"Акционеры «Укргазбанка» утвердили антикризисную программу деятельности и приняли решение о предложении государству войти в акционерный капитал кредитно-финансового учреждения", - указывается в сообщении банка.

Акционеры считают, что вхождение государства в капитал «Укргазбанка» обеспечит стабильность и надежность работы банка.

Швейцария, Австрия и Люксембург стали последними государствами мира, присоединившимися к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития в вопросах банковской тайны.

Днем ранее это сделали Лихтенштейн и Андорра, сообщает Би-би-си.

Небольшие государства, во многом строившие свое благополучие на развитии банковского сектора и пользовавшиеся устойчивой репутацией "тихой гавани" для капиталов любого происхождения, столкнулись с усиливающимися требованиями мирового сообщества активизировать борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Речь шла, прежде всего, о предоставлении информации о движении средств на банковских счетах по запросам судов и органов финансового мониторинга других государств.

В феврале швейцарский банк UBS предоставил Соединенным Штатам данные о 300 своих американских клиентах.

Теперь это сделается правилом, а не исключением. Однако власти Швейцарии подчеркивают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, на основании конкретных и обоснованных запросов.

"Швейцария по-прежнему блюдет банковскую тайну. Никакая информация не будет выдаваться автоматически. Частные дела клиентов будут по-прежнему ограждены от неоправданного контроля из-за границы", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1600/8,2450, к 11:00 цены понизились до 8,1550/8,2350, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,1650/8,2150. К закрытию ценовые уровни упали до 8,0800/8,1400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000; по EUR/UAH – 9,9700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 спрэд сузился до 0,2325/0,2360, и к 12:00 цены установились на уровне 0,2325/0,2355. К закрытию торгов цены снизились до 0,2305/0,2325. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7300 (-0,5100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2938/1,2940, а к 15:00 понизились до 1,2896/1,2898. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5510/10,6750, к 11:00 цены ушли вниз - 10,5450/10,6625. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4140/10,5050.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 16 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 13 марта – 770.0000)

100 EUR – 993.6850 (на 13 марта – 984.2140)

10 RUR – 2.2106 (на 13 марта – 2.1816)

Новости ТЭК

Фонд государственного имущества (ФГИ) выставит на фондовые торги государственные пакеты 6 облэнерго в апреле-мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщил начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов Юрий ЯКОВЛЕВ.

«В апреле мы выставим первые три пакета, остальные в мае», - сказал он.

При этом он не уточнил очередность реализации пакетов, отметив, что официальная информация об этом будет обнародована в издании «Ведомости приватизации» в среду 18 марта.

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтверждает свою готовность к переговорам с Кабинетом Министров Украины по мирному урегулированию спора в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

«Мы не сомневаемся, что мы его (арбитраж – УНИАН) выиграем, потому что правительство просто не выполнило своих обязательств по СРП – оно не создало Координационный комитет. Поэтому оно проиграет», – сказал Д. БАУН.

При этом он добавил, что «мы вообще не хотели и не хотим никакого суда».

«Мы хотим сесть за стол переговоров, но что мы не будем делать - это не будем останавливать арбитраж. Но если в процессе переговоров с правительством мы придем к каким-то результатам, то остановить арбитраж очень легко. Поэтому мы продолжаем арбитраж, но в тот же момент мы даем сигналы правительству о переговорах», – сказал президент Vanco Prуckerchenska.

Также он отметил, что в условиях экономического кризиса и при постоянном росте цен на энергоносители «национальное правительство должно стараться развивать свои национальные месторождения».

Налоговая милиция ГНАУ в ходе проверок с целью выявления фактов неуплаты налогов при осуществлении операций с природным газом выявила, что 4 областных и городских газопоставщика реализовали газ конечным потребителям через посредника, «отмыв» порядка 350 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Установлено, что руководители отдельных облгазов реализовывали значительные объемы природного газа предприятиям-посредникам, а те сбывали газ конечным потребителям по значительно завышенной цене. Полученные прибыли „отмывались” через так называемые „конвертационные центры”. Так, четыре обл- и горгаза реализовали природного газа на общую сумму порядка 350 млн. грн. одному газотрейдеру.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В сообщении также отмечается, что еще одна посредническая структура в Черкасской области реализовывала газ, «запугивая своих потенциальных клиентов». Одному из клиентов должностные лица газотрейдера навязали контракт, согласно которому потребитель вместе со стоимостью природного газа был обязан оплатить определенные «информационные услуги», цена которых достигала порядка 60% стоимости газа.

В целом установлено 10 газотрейдеров, которые незаконно получали сверхдоходы на газовых операциях.

Налоговая милиция продолжает отработку преступных схем уклонения от уплаты налогов во время операций с природным газом.

Новости АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 23 декабря 2008 года. Однако 14 января 2009 года Президент вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

4 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса» в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента.

В частности, ВР исключила из ранее принятого закона норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетную ссуду для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнуха, что будет нуждаться в дополнительных расходах из государственного бюджета в сумме 1,2 млрд. грн.

Президент отметил, что данные дополнительные расходы госбюджета могут привести в разбалансированию бюджет.

Кроме того, исключена норма об установлении запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (за исключением сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля), поскольку операции с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности осуществляют и субъекты хозяйствования других отраслей экономики, как, в частности, субъекты ведения хозяйства, которые производят кондитерские, табачные изделия, комплектующие для автомобилей.

Глава государства отметил, что такой запрет делает деятельность таких субъектов убыточной.

Также исключена норма об изъятии из перечня объектов дотации без каких-либо законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.

Министерство аграрной политики Украины призывает аграриев создать кооперативный аграрный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в беседе с журналистами первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Мы возвращаемся к идее, чтобы участники аграрного рынка и предприятия пищевой промышленности занялись вопросом создания кооперативного аграрного банка. Все возможности для этого есть и есть интерес со стороны участников аграрного рынка, в первую очередь сельхозпроизводителей», - сказал Ю.ЛУЗАН.

По оценкам Минагрополитики, уставный фонд этого банка может быть сформирован в размере не менее 2 млрд. грн. при незначительных затратах каждого его участника. «Мы считаем, что это будет мощный конкурент на кредитном рынке по кредитованию агросектора», - заявил Ю.ЛУЗАН.

Он сказал, что не исключает участия государства в создании такого банка, и отметил, что в случае, если государство будет выступать одним из членов кооперации, его доля в уставном фонде может составить до 1 млрд. грн. При этом Ю.ЛУЗАН подчеркнул, что государство может участвовать в создании этого банка с тем, чтобы через несколько лет продать свою долю другим членам кооперации.

По оперативным данным, Украина на сегодняшний день экспортировала около 17 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его данным, из указанного объема пшеница составляет 8,7 млн. тонн, ячмень – 5,4 млн. тонн, кукуруза – 2,8 млн. тонн, остальное – другие культуры. Также экспортировано 3,1 млн. тонн масличных культур, в том числе 2,5 млн. тонн рапса, около 360 тыс. тонн подсолнечника и более 210 тыс. тонн сои.

Замминистра сообщил, что правительство создало благоприятные условия работы для экспортеров, благодаря чему поставленное задание экспортировать 25 млн. тонн зерна будет выполнено.

Также Ю.ЛУЗАН отметил, что на сегодня развивается инфраструктура зернового рынка и в текущем году планируется ввести в эксплуатацию около 2-2,5 млн. тонн мощностей элеваторов по хранению зерна.

Закон об "Артеке" подписан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Законом предусматривается выделение дополнительного финансирования на приобретение 90% путевок “Артека” и 100% путевок “Молодой гвардии”.

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведания, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.

Законом предусматривается, что путевки будут выдаваться льготно или бесплатно детям-сиротам, детям, лишенным родительской заботы, детям-инвалидам и из малообеспеченных или многодетных семей, детям военнослужащих, журналистов, шахтеров и т.д.

Закон устанавливает, что операции по реализации путевок для детей льготных категорий освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, руководство “Артека” заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство “Артека” заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в государственный бюджет на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в “Артек” и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

3 февраля Верховная Рада приняла закон “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, а 20 февраля Президент Украины ветировал его.

3 марта парламент преодолел вето Президента на этот закон, не учтя ни одного его предложения.

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(УНИАН)