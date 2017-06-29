Крупный российский страховщик уходит из Украины
12:07, 29 июня 2017Разное
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Компания «Ингосстрах» закрывает свое представительство в Киеве.
«Ингосстрах» уходит с Украины / economy365.gr
Крупная российская страховая компания «Ингосстрах» полностью уходит с украинского рынка, компания закрывает свое представительство в Киеве.
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Это следует из обновленной редакции устава страховщика, который был опубликован 25 июня.
Представитель «Ингосстраха» подтвердил окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины, пишут «Ведомости».
У «Ингосстраха» остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай).
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