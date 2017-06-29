Шведская H&M хочет выйти на рынок Украины в следующем году

Одна из крупнейших в Европе розничная сеть по торговле одеждой - шведская компания H&M планирует выйти на рынок Украины в 2018 году, говорится в отчете компании за первое полугодие.

Читайте такжеВ Украине с начала года розничная торговля выросла до 300 миллиардов

«Открытие новых магазинов H&M запланировано на 2018 год в Уругвае и Украине», - говорится в отчете.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира в Стокгольме. H&M и связанные с ним бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.