НБУ продал на аукционе почти 70 млн. долларов

Национальный банк Украины 13 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего на целевом валютном аукционе было продано 68 млн. 573 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,8 грн. за 1 долл.

Кроме того, НБУ на аукционе купил по курсу 7,8 грн. за 1 долл. США 7 млн. 718 тыс. долларов США у КБ «ПриватБанк».

Также на целевом валютном аукционе было продано 1 млн. 10 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 9,97 грн. за 1 евро.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.