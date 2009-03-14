Тигипко согласен работать в правительстве Тимошенко
Должность не уточняется
Сергей Тигипко готов войти в правительство Тимошенко и работать над стабилизацией экономической ситуации.
Об этом он заявил в программе "Шустер Live", сообщает "Украинская правда".
"Я давал добро и войду в правительство, потому что у меня есть опыт, чтобы применить для страны", - сказал Тигипко.
"Я готов работать в команде этого правительства", - добавил он, не уточнив должности.
Тигипко также высказал мнение что сейчас нужно забыть о командах и подумать о стране.
"Пока мы не снимем проблемы в банковском секторе, о стабильности думать не приходится", - отметил глава правления "Сведбанка" и совета инвесторов при премьере Тимошенко.
В то же время Тигипко заявил, что не претендовал на должность главы Нацбанка, отметив, что уведомил об этом президента.
"Я сказал, что без согласия президента на эту должность не пойду", - заявил он.