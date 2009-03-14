ВМС Японии начинает борьбу с пиратами

Два японских эсминца сегодня покинули берега Японии, взяв курс в районы у побережья Сомали для борьбы с пиратами.

Об этом сообщило Министерство обороны Японии, передает РИА «Новости».

Эсминцы "Садзанами" и "Самидарэ", на борту которых находится 400 человек, в течении пяти месяцев будут действовать в рамках международной антипиратской миссии в районе Аденского залива. Ожидается, что корабли достигнут пункта назначения в начале апреля. На кораблях находятся патрульные вертолеты, два быстроходных катера, а также подразделение японского спецназа.

Приказ направить в район Африканского Рога силы ВМФ для защиты японских судов от сомалийских пиратов накануне объявил министр обороны Японии Ясукадзу ХАМАДА. По словам министра, защита жизни японских граждан и их собственности в районе, представляющем важное транспортное значение для Японии, является важнейшим долгом правительства.

Деятельность кораблей ВМФ Японии ограничивается действующим ныне законом, согласно которому они смогут применять оружие против пиратов только в случае прямой атаки со стороны пиратского судна или для обеспечения безопасной эвакуации. Так же объектом защиты от пиратов могут стать только суда, имеющие отношение к Японии: это японские суда или суда, на которых находятся японские граждане и которые перевозят грузы японских компаний. Таким образом, даже если иностранное судно будет просить о помощи, силы самообороны не смогут эту помощь оказать.

Я.ХАМАДА призвал к скорейшему принятию нового закона, по которому командированные в проблемный район силы самообороны смогут применять оружие не только в случае прямой атаки со стороны пиратов, но и в случае, если пиратское судно продолжит приближение к японским кораблям, игнорируя предупреждения. Объектом защиты станут не только японские, но и все торговые корабли вне зависимости от их принадлежности.

С декабря 2008 года в Аденском заливе проводится операция европейских ВМС под кодовым названием "Аталанта". В настоящее время в ней участвуют военные корабли и самолеты под флагами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Греции.

Власти Сомали не могут справиться с проблемой пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране. По данным ООН, в 2008 году у берегов Африканского Рога было зарегистрировано 120 нападений морских разбойников на торговые суда. Эксперты оценивают "доход" пиратов в минувшем году в 150 млн. долл.