Главное на 14 марта

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Финансовый рынок

Национальный банк Украины 13 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего на целевом валютном аукционе было продано 68 млн. 573 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,8 грн. за 1 доллар.

Кроме того, НБУ на аукционе купил по курсу 7,8 грн. за 1 доллар США 7 млн. 718 тыс. долларов США у КБ «ПриватБанк».

Также на целевом валютном аукционе было продано 1 млн. 10 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 9,97 грн. за 1 евро.

С начала марта этого года на валютном рынке Украины наблюдается уменьшение валютных дисбалансов.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка Украины, которым располагает УНИАН.

По данным НБУ, только за последнюю неделю наличный курс гривни при продаже долларов США укрепился на 10 копеек. Растет предложение наличной иностранной валюты при сокращении спроса на нее.

НБУ заявил, что осуществляет ряд мероприятий, направленных на уравновешивание валютного рынка: постоянно проводится мониторинг валютного рынка, который предусматривает комплексное отслеживание операций как на межбанковском, так и на наличном его сегментах, повышается прозрачность и эффективность валютных интервенций с последующей перестройкой механизмов валютных аукционов, совершенствуются инструменты и процедуры контроля над фактическим использованием приобретенной у Национального банка Украины иностранной валюты.

По мнению НБУ, его действия дали положительные результаты и уменьшили напряжение на валютном рынке. Так, 13 марта на 15.00 средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составлял 7,99 грн./долл. с объемом операций долларов США 210 млн., средневзвешенный курс гривни к евро – 10,4 грн./евро с объемом операций евро - 110 миллионов.

"Газовая война" продолжается?

Просьба об арбитраже относительно транзита российского природного газа через территорию Украины, поданная ОАО «Газпром» в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с так называемой январской газовой войной, по сей день не отозвана.

Как пишет еженедельник "Зеркало недели" (№ 9 (737) 14-20 марта), согласно имеющимся в распоряжении издания документам, ОАО «Газпром» еще 16 января, то есть до подписания 19 января газовых соглашений между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром», обратился с просьбой об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вид спора, как указано в просьбе об арбитраже, - «транзит российского природного газа через территорию Украины».

В заявленном требовании «Газпром» указывал на то, что между «Нафтогазом України» и «Газпромом» существует долгосрочный контракт об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год и соответствующие дополнения к нему.

Согласно этим документам, по мнению «Газпрома», ответчик (НАК «Нафтогаз України») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.

В Стокгольмском арбитраже «Газпром» просил, в частности, обязать ответчика возобновить и продолжать исполнение своих обязательств по оказанию услуг транзита истцу в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Также признать изъятие отобранного газа длящимся нарушением долгосрочного контракта, обязать ответчика возвратить истцу отобранный газ (или его эквивалент) и взыскать понесенные истцом убытки.

Кроме того, «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж дополнительное письмо с уточнением исковых требований. Последний пункт в нем выражается цифрой в 100 тыс. евро.

В свою очередь, 6 марта «Нафтогаз» попросил ТПС отклонить просьбу «Газпрома» в связи с тем, что согласно арбитражным оговоркам, на которые ссылается российская сторона, на досудебное - мировое и взаимоприемлемое - разрешение спора между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром» отведено 45 дней «с момента возникновения спора», только по истечении которых в случае, если согласие не достигнуто, возможно обращение к арбитражу.

При этом «Нафтогаз» подчеркивает, что заявленные «Газпромом» требования «являются необоснованными и категорически отвергаются «Нафтогазом» по процессуальным и формальным основаниям, а также по основаниям по сути». В документе также отмечается, что «Нафтогаз» сохраняет за собой право подать встречный иск против «Газпрома» в случае, если арбитражное производство будет продолжено.

Руководство НАК «Нафтогаз України», а также юристы компании пока категорически отказываются комментировать стокгольмский процесс, пишет газета.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает бесперспективным рассмотрение иска российского ОАО «Газпром» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в связи с газовым кризисом между Россией и Украиной в начале января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос: «Не планирует ли Украина выдвинуть встречный иск к «Газпрому».

«Я не вижу перспективы в рассмотрении этого вопроса, потому что он не имеет объективной базы. Это, скорее, политические действия, связанные с тем, что «Газпром» просто хочет как бы обеспечить свое европейское реноме», - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что транзит российского природного газа по территории Украины для европейских потребителей был прекращен не по вине украинской стороны.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что европейские эксперты, которые принимали участие в урегулировании газового кризиса между Россией и Украиной, подтвердили, что Украина не производила несанкционированный отбор газа для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а также не предпринимала никаких действий для прекращения транзита российского газа в Европу.

Кадровый вопрос

Сергей Тигипко готов войти в правительство Тимошенко и работать над стабилизацией экономической ситуации.

Об этом он заявил в программе "Шустер Live", сообщает "Украинская правда".

"Я давал добро и войду в правительство, потому что у меня есть опыт, чтобы применить для страны", - сказал Тигипко.

"Я готов работать в команде этого правительства", - добавил он, не уточнив должности.

Тигипко также высказал мнение что сейчас нужно забыть о командах и подумать о стране.

"Пока мы не снимем проблемы в банковском секторе, о стабильности думать не приходится", - отметил глава правления "Сведбанка" и совета инвесторов при премьере Тимошенко.

В то же время Тигипко заявил, что не претендовал на должность главы Нацбанка, отметив, что уведомил об этом президента.

"Я сказал, что без согласия президента на эту должность не пойду", - заявил он.

Международные новости

Министры финансов и главы центробанков стран "большой двадцатки" (G20) собрались в субботу утром на основное заседание в рамках двухдневной встречи финансовой "двадцатки" в Великобритании для обсуждения механизмов вывода из кризиса мировой экономики, передает РИА Новости.

Участники встречи в гостинице South Lodge Hotel близ города Хоршем в графстве Уэст-Сассекс на юге Англии на двух пленарных рабочих сессиях поднимут такие вопросы, как фискальное стимулирование экономики, оздоровление банковской системы, подчинение оффшорных зон общим правилам регулирования, реформирование ключевых международных финансовых институтов и борьба с протекционизмом.

"Я вполне уверен, что сегодня мы достигнем прогресса на пути ко встрече лидеров и министров финансов (стран G20) в Лондоне в начале апреля", - заявил, открывая встречу, канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер ДАРЛИНГ. При этом он призвал не ожидать от встречи существенных прорывов, назвав ее только началом построения консенсуса.

По итогам встречи также ожидается подписание коммюнике, которое ляжет в основу обсуждения на Лондонском саммите глав государств и правительств 2 апреля.

Совместная антипиратская операция стран НАТО у побережья Сомали начнется в конце марта.

Об этом говорится в сообщении Альянса, передает «Рейтер».

В ходе операции "Союзный защитник" в этот регион направят боевые корабли пять стран НАТО: Португалия, Канада, Нидерланды, Испания и США. Командовать ими будет контр-адмирал португальских военно-морских сил Жозе ПЕРЕЙРА Да КУНЬЯ.

"В сотрудничестве с другими государствами и международными организациями мы намерены повысить безопасность коммерческих морских маршрутов, жизненно важных для мировой экономики", - говорится в сообщении НАТО.

Евросоюз начал собственную антипиратскую миссию в декабре. В ближайшее время в Аденский залив прибудут боевые корабли из Южной Кореи и Японии.

Бразилия, Россия, Индия и Китай заявили, что в условиях мирового кризиса, который, вероятно, продолжится в 2010 году, МВФ и другие международные финансовые организации должны увеличить объемы кредитования, сообщает Би-би-си.

Министры стран БРИК констатировали, что ресурсы Международного валютного фонда "явно недостаточны", но сами они готовы предоставить МВФ дополнительные средства только в обмен на увеличение числа голосов своих представителей в организации.

Страны БРИК вновь заявили о своем недовольстве тем, что по традиции директором-распорядителем МВФ назначается европеец, а президентом Всемирного банка - американец.

В заявлении стран БРИК содержится еще ряд положений:

необходимо ускорить распродажу части золотого запаса МВФ;

необходимы новые возможности кредитования стран, испытывающих финансовые проблемы;

необходимо изучить роль резервных валют в международной валютной системе;

Всемирный банк должен привлечь значительные ресурсы на мировых рынках капитала и ослабить лимиты по кредитованию для заемщиков;

рекапитализация банков, расчистка их балансов и повышение ликвидности остается приоритетом;

страны БРИК принимают меры по стимулированию внутреннего спроса и продолжат это делать, но так, чтобы не повредить стабильности своих экономик в среднесрочной перспективе;

протекционизм всех видов недопустим.

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(УНИАН)