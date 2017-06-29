США ввели санкции против китайского банка за связи с КНДР

Администрация президента Дональда Трампа, в четверг, 29 июня, ввела санкции против китайского банка Bank of Dandong, сообщает Deutsche Welle.

Американские власти подозревают, что это финансовое учреждение служит фининститутом отмывании денег для режима в Северной Корее.

Читайте такжеКомпании из Китая и КНДР работают в обход санкций - The Wall Street Journal

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что правительство Китая не является целью санкций, которые вводит Белый дом, однако отметил, что США и дальше будут проверять связи финансовых учреждений с КНДР и могут распространять свои санкции на другие банки.

Сообщается также о санкциях Белого дома в отношении двух граждан Китая и одной китайской компании. Речь идет о гражданах Сунь Вэй и Ли Хунжи, а также о морском перевозчике Dalian Global Unity Shipping Co.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявили, что оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, вероятно, оказывают помощь Северной Кореи в ядерных разработках.