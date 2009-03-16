Херсонский облсовет разрешил добычу минводы на Бирючем

Херсонский облсовет разрешил Азово-Сивашскому национальному природному парку добычу минеральной воды на острове Бирючий.

Как передает корреспондент УНИАН, в решении указано, что Херсонский областной совет согласовал ходатайство Азово-Сивашского национального природного парка, который расположен в Херсонской области, по поводу разработки месторождения полезных ископаемых общегосударственного значения (Геническое месторождение пресных подземных вод, скважины № 7-626, 7-627, 7-628, 7-688, 7-689) на территории производственного участка полуострова Бирючий Генического района.

Депутаты также разрешили дочернему предприятию «Санаторий «Гопры» ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофоздоровница» разработку полезных ископаемых общегосударственного значения (Голопристанское месторождение пресных подземных вод, скважины №8-2, 8-3, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9) на территории Голопристанского городского совета Херсонской области.

Теперь обеим организациям необходимо в установленном законодательством порядке получить официальное разрешение для начала работ на указанных участках.