Янукович настаивает на отставке правительства

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости отставки правительства.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

Он отметил, «если мы видим, что нет поддержки правительства в парламенте, нет понимания между Президентом и премьер-министром, то безусловно, нужно менять эту власть».

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что должны быть проведены досрочные парламентские выборы. Но, по его словам, перед этим необходимо изменить избирательное законодательство. «Все политические силы, которые сегодня представлены в парламенте, должны договориться в конечном итоге», - прибавил он.

По его убеждению, эта договоренность должна касаться проведения выборов в парламент «по открытым спискам».

Он также отметил, что должны быть внесены изменения в Конституцию Украины, которые бы предусматривали децентрализацию власти, четкое разграничение полномочий между правительством и Президентом, а также обязательное проведение судебной реформы.