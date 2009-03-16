АНОНС на 16 марта 2009 г.

Состоится пресс-конференция на тему: "Рейдерская активность в 2008 году. 10 резонансных рейдерских захватов. Анализ участников, действующих лиц и их теневых защитников". Участники: директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько, экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко, председатель правления ОАО "Научно-производственное предприятие "Сатурн", национальный координатор Антирейдерского союза предпринимателей Владимир Чмиль, председатель правления ОАО "Квазар" Сергей Монаков, замдиректора Антирейдерского союза предпринимателей по информационно-аналитическому обеспечению Сергей Коломиец.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция организаторов Всеукраинской акции протеста «НЕТ произволу банков» при участии председателя народного движения «Третья Республика» Андрея Ревтова, председателя ГО «Антикредит» Андрея Мурляна (г. Николаев) и председателя ГО «Град» Андрея Денисенко (г. Днепропетровск). Участники пресс-конференции расскажут об акции, которую планируется провести 18 марта в г. Киеве и областных центрах Украины. Главным требованием участников Акции является срочный созыв полномочной комиссии при участии представителей коммерческих банков, НБУ, КМУ, СНБО, СП, АУБ, Госкомпредпринимательства и представителей общественных объединений с целью решения проблем, возникших в банковской сфере в конце 2008-го года (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 067 553-00-63. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция на тему: „Газовая зависимость Украины: стадия 4. Неизлечимая?”. К участию приглашены: Михаил Ковалко - председатель наблюдательного совета НАК „Нафтогаз”; Александр Нарбут - эксперт энергетического рынка; Михаил Гончар - эксперт энергетических программ центра „Номос”.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция представителей Ассоциации теплотехнических компаний Украины на тему: «Подарок для МинЖКХ в его профессиональный праздник: простой рецепт эффективного реформирования отрасли и внедрения энергосберегающих технологий без ущерба для населения и бюджета страны». Во время пресс-конференции будут рассматриваться вопросы: участия общественных организаций, профессиональных и научных центров в разработке государственных программ в сфере энергосбережения; внедрения практики автономного и реформирования централизованного отопления. Участники: председатель АТКУ Виталий Яковенко, исполнительный директор АТКУ Денис Рындин, директор Института энергосбережения и энергоменеджмента Университета «КПИ» Артур Праховник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 206-66-12; +38 (097) 222-33-18.

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция представителей Всеукраинских организаций работодателей на тему: «Рейдерство в системе социальной защиты: угроза социальной стабильности государства, ответственность сторон, пренебрежение принципами социального диалога». В пресс-конференции планируют принять участие: исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей А.Мирошниченко, председатель общего собрания организаций работодателей А.Быковец, председатель Всеукраинского объединения работодателей в отрасли строительства, проектирования и архитектуры В.Козыр, первый вице-президент УСПП С.Прохоров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция Председателя Верховной Рады Владимира Литвина (ул. Грушевского, 18/2, к. 12). Вход - по карточкам аккредитации.

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Шевченковский районный суд Киева огласит приговор по делу одного из обвиняемых по делу «Элита-Центр» Игоря Цыганка. Потерпевшие инвесторы Элита-Центр намерены провести пикет-митинг возле здания суда.