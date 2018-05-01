Баланс недели: беспрецедентная кибератака, проблемы с налоговой отчетностью и энергетический разрыв с Россией

Главным событием уходящей недели стала вирусная атака на компьютерные системы Украины и еще порядка 15 стран, в результате чего работа многих компаний была заблокирована. Сначала о кибератаке 27 июня заявили компания-оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» и столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго». Также с проблемами по обслуживанию клиентов столкнулась «Новая почта», которая первой назвала виновника всех бед - вирусную программу Petya.A.

В этот день Facebook пестрил фотографиями пострадавших пользователей, которые отмечали, что вирус блокирует работу компьютера, кодирует информацию и требует денег за ее восстановление. Также сообщалось, что Petya.A не делал различий между своими жертвами и требовал ото всех - хоть с большой корпорации, хоть с частного лица - 300 биткоинов. Биткоин – электронная валюта, которая используется для online-платежей в Интернете. По данным торговой площадки coindesk.com, по состоянию на 30 июня 2017 года, 1 биткоин стоил 2,55 долл. Таким образом, вирус-вымогатель требовал от каждого пострадавшего за восстановление данных 765 долл., или около 20 тыс. грн. Следует отметить, что хакерской атаке была подвержена лишь широко распространенная операционная система Windows.

Во второй половине дня 27 июня о вирусной атаке заявили банки и ряд сетей АЗС, также был заблокирован сайт Кабинета министров. Что касается банков, то «Ощадбанк» был вынужден ограничить услуги своих отделений и работать только в режиме консультаций. Жертвами хакеров также стали банк «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк». Между тем, госбанки «Приватбанк» и «Укрэксимбанк» не ощутили на себе пагубного влияния вируса.

Petya.A не обошел стороной и транспортную сферу. Аэропорт «Борисполь» заявил о возможных задержках рейсов и проблемах с работой информационных табло. «Киевский метрополитен» был вынужден прекратить оплату проезда банковскими картами, которые обслуживались «Ощадбанком». Несмотря на киберугрозу, в штатном режиме продолжала работать «Укрзализныця».

Влиянию вредоносного вируса оказались подвержены крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК и системы Чернобыльской АЭС. Но уже вечером 27 июня представители Министерства энергетики и угольной промышленности поспешили успокоить общественность, заявив, что в результате кибератаки энергосистема Украины не пострадала. В Кабмине также заверили, что ничего плохого не произошло с правительственными серверами.

Анализируя первый день атаки, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ее беспрецедентной по масштабу и пообещал, что она будет отражена, а ее организаторы – выявлены.

Комментируя причины и источники кибератаки, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что она является составной частью гибридной войны РФ против Украины. А в СБУ открыто заявили, что атака была заранее спланированной на объекты критической инфраструктуры, то есть, на энергетическую, банковскую, транспортную и телекоммуникационную сферы, а также частный бизнес. По мнению спецслужб, она могла быть произведена с территории России или оккупированного Донбасса.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил, что хакерская атака на Украину осуществлялась через программу M.E.doc, которая используется для ведения отчетности и документооборота. Эта информация была подтверждена сообщениями американской корпорации Microsoft. В свою очередь, компания M.E.Doc обнародовала заявление, в котором отрицала свою причастность к произошедшему.

Утром 30 июня глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что 29 июня на систему компании была совершена новая (вторая) вирусная атака продуктом, похожим на Petya.A или на программу Wanna Cry, которая атаковала Украину еще в середине мая 2017 года. Он сослался на результаты анализа данной кибератаки международными организациями и специалистами «Укрэнерго».

«Уже есть выводы разных организаций, включая агентство при ООН, что целью этого вируса однозначно не было вымогательство денег. Такого же мнения придерживаются специалисты «Укрэнерго»… Об этом говорят два фактора: инфраструктурные компании, которые были поражены, имеют свои мощные возможности по защите и лицензионное программное обеспечение, и такие организации не платят вымогателям денег в каком-либо случае; система принятия денег (кошелек Bitcoin) не была защищена и была заблокирована международными организациями через несколько часов после того, как началась атака, и тогда отсутствовала возможность получать какие-либо деньги», - сказал он, добавив, что целью вирусных атак было не получение денег, а сбор информации или дестабилизация деятельности компаний и экономики Украины.

Потери экономики от кибератаки, по словам представителя Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, могут составить 0,5% годового ВВП, то есть порядка 120 млрд грн. По данным Нацполиции, в течение 27-30 августа к ней обратились более 1,5 тыс. юридических и физических лиц с заявлениями о блокировке работы компьютеров.

Компании просят отсрочки

Еще одним последствием блокирования компьютерных систем для многих компания стало то, что они не смогли в дни вирусной атаки отправить налоговые накладные в органы Государственной фискальной службы (ГФС). Предприниматели опасались, что в результате блокированиях их компьютеров они могут безвозвратно потерять текущие данные, которые следует предоставить в ГФС. Но таким образом они нарушили действующее законодательство, хотя по независящим от них причинам. Чтобы не попасть под штрафные санкции бизнес обратился в фискальные органы с просьбой о продлении срока приема налоговых накладных. В ответ налоговики заявили, что подобная инициатива не имеет законодательных оснований, а также порекомендовали бизнесу обращаться в киберполицию, чтобы по каждому факту блокирования компьютерных систем было открыто уголовное дело.

Вечером 29 июня на эту проблему отреагировала Торгово-промышленная палата как орган, который специализируется на досудебном улаживании споров между бизнесом и государством, а также на оформлении (освидетельствовании) форс-мажорных обстоятельств.

«Конечно же, кибератака на корпоративные сети – это форс-мажорные обстоятельства. Именно поэтому мы рекомендуем предпринимателям, пострадавшим от кибератаки, обратиться в департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Со своей стороны Торгово-промышленная палата Украины сможет освидетельствовать такие факты форс-мажорных обстоятельств только на основании документов, которые предприниматели получили от киберполиции. На наш взгляд, это должна быть или справка, или выписка об открытии уголовного производства», – заявил первый вице-президент палаты Михаил Непран.

Также он успокоил бизнесменов тем, что в настоящее время данный вопрос обсуждается на уровне Кабинета министров, так как от хакерской атаки пострадало большое количество предприятий.

«Я бы советовал предпринимателям не спешить, не поднимать панику, а быть готовыми обращаться к нам. Но я надеюсь, что уже в ближайшее время на уровне Кабмина будет принято решение, согласно которому штрафные санкции ГФС не будут применяться к предприятиям, ставшим жертвами кибератаки», – сказал Непран.

Похожую позицию высказали и представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на фоне того, что из-за атаки на фондовом рынке были временно приостановлены операции и компании не могли подать административные данные и информацию в электронном виде через систему Национального депозитария Украины.

«Мы с пониманием относимся к форс-мажорным обстоятельствам, которые сложились, в том числе с инфраструктурой фондового рынка, и надеемся на оперативное решение ситуации», - заявили в Нацкомиссии.

Также позиция бизнеса по поводу форс-мажорных обстоятельств нашла поддержку в Министерстве финансов, глава которого Александр Данилюк 30 июня заявил, что его ведомство прорабатывает варианты выхода из ситуации, дабы пойти навстречу налогоплательщикам. Что ж, в ближайшем будущем ожидаем появления конструктивного, бизнес-ориентированного решения.

Энергетика: уход от России

На фоне хакерской атаки совсем неприметной оказалась очень важная для Украины новость о подписании «Укрэнерго» соглашения о будущей полной синхронизации работы украинской энергосистемы с рынком электроэнергии ЕС. Во многом этот договор напоминает Соглашение об ассоциации с ЕС, но только для нашей электроэнергетики. Документ нацелен на то, чтобы за 5 лет наша страна смогла выполнить все технические мероприятия, которые позволят украинским электросетям и электростанциям работать в одном пространстве (а позже и на одном рынке) с энергосистемой стран Европейского Союза.

«Присоединение вместе с внедрением нового закона «О рынке электроэнергии» позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию», - отметил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Для понимания значимости соглашения стоит отметить, что на сегодня украинская энергосистема соединена с системами Беларуси и России. Но в этих странах нет как такового рынка, к тому же связь и некая зависимость от России противоречит интересам национальной безопасности. В то же время, в Европе действует свободный рынок электроэнергии, который Украина только начала создавать, приняв закон «О рынке электроэнергии». Если мы выполним весь спектр необходимых мер, то через 5 лет Украина сможет подписать договор о присоединении к ENTSO-E (сеть компаний-операторов энергосистем стран ЕС).

По словам Ковальчука, присоединение украинской энергосистемы к рынку электроэнергии Евросоюза позволит снизить оптовую цену на электроэнергию в Украине, поскольку наш потребитель получит доступ к европейскому рынку, оптовые цены на котором ниже, чем сейчас в нашей стране. Также выполнение условий этого соглашения приведет в конечном итоге к укреплению стабильности, повышению качества электроэнергии, уровня управляемости и безопасности украинской энергосистемы.

«Потребители получат гарантированную защиту от монопольного положения других субъектов генерации в Украине, потому что, когда будет импортный паритет, мы будем точно знать, что цена (на электроэнергию на внутреннем рынке – УНИАН) не будет выше. Это будет побуждать все генерирующие компании к обновлению и даст стимул инвесторам строить чистые возобновляемые источники в Украине», – отметил глава «Укрэнерго», добавив, что, по его оценке, выполнение всех мероприятий в связи с этим соглашением обойдется примерно в 0,8-1,5 млрд евро, которые Украине в любом случае пришлось бы потратить в будущем для поддержания стабильной и качественной работы энергосистемы.

Чтобы Украина смогла выполнить взятые на себя обязательства, необходима координация действий правительства, Министерства энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также генерирующих компаний (в первую очередь, «Энергоатома», ДТЭК, «Центрэнерго» и «Укргидроэнерго»), поскольку большой объем технических мероприятий должны будут выполнить именно эти компании.

Затянувшийся приход лоукостера

Украинцы уже несколько месяцев слышат о том, что на наш рынок авиаперевозок должен прийти крупнейший лоукостер Европы - Ryanair. Первая информация об этом появилась еще в середине марта. Тогда сообщалось, что компания запустит первые рейсы из Киева и Львова с 30 октября 2017 года. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, Ryanair сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года.

29 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян порадовал украинских туристов, заявив, что аэропорт «Львов» уже подписал контракт с Ryanair, а «Борисполь» сделает то же самое в течение двух недель.

Необходимость прихода лоукостера (бюджетной компании) министр связывал с ценовой ситуацией на рынке авиаперевозок, которая, по его мнению, пока оставляет желать лучшего.

«Цена 300-500 долл. полета в Европу - это неправильно. 80% украинцев, которые никогда не покидают пределы области, - это неправильно. Когда цена будет 20-30 евро, будет другой подход. Украинцы, которые будут путешествовать, будут требовать от местной и центральной власти изменений. Они будут сравнивать Киев с Парижем, Миланом, Берлином и спрашивать, почему у нас не так», - заявил он.

Дмитрий Сидоров