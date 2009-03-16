Главное на 16 марта (день)

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Хроника дня

Макроэкономика

В Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в феврале т.г. против февраля 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 15,7% (в феврале к январю 2009 года – рост 3,1%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 33,4% (к январю – рост 8,6%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 2% (к январю – рост ,04%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в феврале т.г. против февраля 2008 года составило 37,9% (против января – рост 12,4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 10,1% (против января – рост 6,1%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 36,9% (к январю – рост 20%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 40,7% (к январю - рост 19,1%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 20% (к январю - 23%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в феврале т.г. против февраля 2008 года составил 35,6% (к январю – рост 28,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 20,6% (к январю – рост 25,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 15,6% (спад к январю - 17%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 37,7% (к январю - рост 27,8%), в том числе в химическом производстве - спад 35,2% (к январю - рост 26,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 46,3% (рост 35%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 51,1% (к январю - 22,9%).

В Госкомстате сообщили, что в феврале т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с февралем 2008 года, снижение производства составило 40,7% (к январю – рост 12,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 53,5% (рост 21,8%), в частности в производстве машин и оборудования - спад 48,4% (к январю – рост 27,1%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 40,6% (рост 26,9%), производстве транспортного оборудования – спад 63,1% (рост 13,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 19,3% (спад 14,4%).

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе 2009 года против января 2008 года уменьшился на 33,3% - до 4 млрд. 738,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения в январе 2009 года против января 2008 года выросла на 20%, убытки – в 2,1 раза.

По данным Госкомстата, в январе прибыль получили 57% всех предприятий страны - они завершили месяц с финрезультатом 13 млрд. 413,6 млн. грн.

С убытком январь т.г. завершили 43% предприятий Украины, их финрезультат составил 8 млрд. 673,1 млн. грн.

В январе доля убыточных предприятий Украины против показателя января 2008 года увеличилась на 7,8 п. п.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк».

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№47-112/4839 от 13 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Временным администратором назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в десяти украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке» и «Родовид Банке».

"Укргазбанк" приостановил сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами Moody`s Investors Service и Fitch Ratings. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в пятницу.

«Выборочная рейтинговая оценка состояния 10-15 кредитных учреждений из более чем 180-ти субъектов банковской деятельности приводит к тому, что неизбежное в нынешних условиях понижение рейтингов этого небольшого числа банков формирует о них искаженное мнение в обществе. Это влечет за собой необоснованный отток средств из банковской системы», - говорится в сообщении банка.

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что сегодня готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,7 грн./долл., продавать – 7,9 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме НБУ (№38-012/1596 от 13 марта т.г.), текстом которой располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, продажа долларов США будет осуществляться «для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календарем платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март текущего года».

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0850/8,1850, к 11:00 сузился спрэд 8,1050/8,1750, и к 12:00 установились на следующих значениях - 8,1150/8,1450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2350, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2345, и к 12:00 составили 0,2320/0,2340. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 34,7850 (+0,0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2969/71, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4830/10,6190, к 11:00 цены установились на уровне 10,5205/10,6175, и к 12:00 составили 10,5245/10,5695.

Средний курс покупки/продажи доллара в коммерческих банках Украины сегодня незначительно изменился, по сравнению с 15 марта, и составил 8,10/8,29 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня понизился на 0,6% по сравнению с 15 марта – до 10,41 грн., продажи – повысился на 1% – до 10,85 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 2,3%, по сравнению с 15 марта, и составил 0,2149 грн., продажи – почти без изменений – 0,2493 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,12 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс в комбанках столицы незначительно изменился по сравнению с 15 марта.

Евро в столице покупают в среднем по 10,48 грн. (курс незначительно понизился), продают – по 10,84 грн. (почти без изменений по сравнению с 15 марта).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,213 грн. (курс понизился на 3,2% по сравнению с 15 марта), продают – по 0,2564 грн. (дороже на 0,5%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,05/8,40 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,35 грн., евро – 10,00/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,07/8,23 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,93685 грн., к российскому рублю – 0,22106 грн.

Ситуация с украинской ГТС

Верховная Рада в пятницу, 20 марта, планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, он имел разговор по этому вопросу с председателем ВСК Инной БОГОСЛОВСКОЙ, и сегодня в 16.00 должно состояться заседание комиссии. При этом В.ЛИТВИН заметил, что он также намерен принять участие в заседании ВСК, чтобы обеспечить его проведение.

Председатель ВР также обратился к руководителям фракций с просьбой обеспечить участие их представителей в заседании комиссии. «Мы должны определиться относительно решений и относительно дальнейшей судьбы комиссии, чтобы избежать взаимных обвинений», - сказал В.ЛИТВИН.

Эксперты предостерегают от излишнего оптимизма правительства относительно бесперспективности исков «Газпрома» и «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза Украины» в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Сопредседатель Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук поддержал заявление правительства об отсутствии «объективной базы» для обоснования «Газпромом» своего иска относительно нарушения «Нафтогазом Украины» условий транзита российского газа в Европу. В то же время эксперт предостерег, что Москва и в дальнейшем будет добиваться контроля над украинскими газопроводами и привлечения европейских инвестиций в строительство Южного и Северного газовых потоков в обход Украины.

Это давление лишь усилится накануне международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы 23 марта в Брюсселе, а также учитывая будущие президентские выборы. Поэтому Украина должна предпринять энергичные контрмеры, сказал Тодийчук: «Первый шаг сделан – это финансовый план «Нафтогаза Украины» на этот год. Желательно было бы его укрепить хотя бы пятилетней концепцией газотранспортной системы, чтобы были хоть какие-то ориентиры для инвесторов Евросоюза». Главным препятствием для привлечения европейских инвестиций Тодийчук назвал отсутствие единства власти в Украине.

Международные новости

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на конференции в Вене приняла решение не снижать объемы добычи "черного золота". Как сообщили представители ОПЕК, следующее заседание состоится 28 мая с.г., передает Associated Press.

В преддверии встречи в Вене было много разговоров о возможности снижения объемов добычи, что, по мнению экспертов, могло позитивно отразиться на росте цен на нефть.

Напомним, главной темой повестки дня заседания ОПЕК был вопрос об очередном сокращении объемов добычи нефти государствами - членами организации.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Важное заявление сделал Глава Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ.

По его мнению, рецессия в Соединенных Штатах может закончиться уже в этом году, если правительство будет успешно поддерживать банковскую систему, передает "Эхо Москвы".

"У нас есть план. Мы работаем над ним, и я думаю, что ситуация стабилизируется, и рецессия закончится, возможно, к концу года", - сказал Б.БЕРНАНКЕ в интервью телеканалу CBS. По словам главы ФРС, завершение рецессии в текущем году и начало экономического подъема в следующем возможно при выполнении ряда условий: снова дать банкам возможность более свободно выдавать кредиты и займы и обеспечить стабильность финансовых рынков. Кроме того, Б.БЕРНАНКЕ отметил, что США смогли избежать начала депрессии, подобной Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

Финансовая «двадцатка» договорилась существенно увеличить ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), точные цифры будут согласованы на лондонском саммите лидеров «большой двадцатки» (G20) 2 апреля.

Об этом заявил канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер ДАРЛИНГ на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи финансовой «двадцатки», завершившейся в субботу, передает РИА «Новости».

«Мы договорились существенно увеличить ресурсы МВФ с нынешних 250 миллиардов долларов», - сказал А.ДАРЛИНГ.

Он добавил, что точных цифр на встрече согласовано не было. «Мы не стремились назвать точных цифр, это будет решаться на конференции лидеров и министров финансов в Лондоне», - пояснил британский министр.

Министры финансов и главы центробанков стран «большой двадцатки» (G20) собрались в субботу утром на основное заседание в рамках двухдневной встречи для обсуждения механизмов вывода из кризиса мировой экономики. Она стала последним крупным подготовительным мероприятием перед саммитом «двадцатки».

В России не исключают дальнейшего падения цен на нефть по мере углубления мирового экономического кризиса.

Об этом в интервью российскому каналу «Вести» сказал министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

«То, что цена еще может опуститься – это зависит от спроса мировой экономике на нефть. По мере увеличения или углубления кризиса такой спрос будет падать. Конечно, это создает дополнительные риски, но для этого у нас есть резервный фонд, поэтому мы чувствуем себя более увереннее, чем другие страны, которые не имеют такого фонда», - сказал А.КУДРИН.

Он отметил, что падение цен на нефть было прогнозированным.

«Я всегда говорил, что цена будет снижаться. Я это говорил и год назад и два и три именно для этого мы создавали резервные фонды», - добавил он.

В тоже время он добавил, что в целом предсказать цену нефти практически невозможно.

«Я говорил, что цена на нефть не прогнозируемая – никто не мог предсказать ни такой взлет, ни такое падение – не сейчас, не в 1998 году. Мы это уже знали и готовились к худшему, но оно наступило быстрей, чем ожидали», - отметил А.КУДРИН.

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