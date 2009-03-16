"Пента": Грищенко - самый вероятный кандидат на главу МИД

Отечественные политические эксперты считают, что больше всего шансов стать новым министром иностранных дел Украины имеет нынешний Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразили председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

В.ФЕСЕНКО назвал маловероятной перспективу представления Президентом Виктором ЮЩЕНКО кандидатуры народного депутата, бывшего руководителя МИД Бориса ТАРАСЮКА. По его словам, Б.ТАРАСЮК сделал несколько резких критических заявлений как в адрес В.ЮЩЕНКО, так и Секретариата Президента, поэтому “при таких условиях Президент... не будет выдвигать на должность своего министра человека, который не является управляемым”.

Кроме того, добавил эксперт, кандидатуру Б.ТАРАСЮКА Президенту предложила внести парламентская коалиция. “Согласиться на такое предложение значит неформально, фактически, отдать свое право на выдвижение кандидатуры из президентской квоты”, - считает он.

По информации В.ФЕСЕНКО, сейчас Президент рассматривает три кандидатуры на должность министра – это нынешний первый заместитель руководителя МИД Владимир ХАНДОГИЙ, посол Украины в США Олег ШАМШУР и посол в России К.ГРИЩЕНКО.

“Фактически, Президент стоит перед дилеммой – или предложить проводника курса на евроатлантическую интеграцию, а это В.ХАНДОГИЙ или О.ШАМШУР, с низкими шансами на прохождение в Верховной Раде, или предложить более гибкую кандидатуру, которая имеет больше шансов на прохождение, в частности благодаря поддержке части Партии регионов”, - сказал он.

К тому же, добавил политолог, К.ГРИЩЕНКО не выступает против вступления в НАТО, а только предлагает реализовывать его эволюционным путем, без чрезмерного ускорения процесса интеграции. Но при этом, добавил В.ФЕСЕНКО, существует риск неголосования части народных депутатов от НУ-НС, поэтому Президенту необходимо сейчас проводить с фракциями активные консультации.

По мнению В.БАЛЫ, сейчас Украине во внешних отношениях следует делать акцент на экономические и торговые аспекты, поэтому во главе МИД должен стать специалист по вопросам международной экономики. Таким, считает эксперт, может быть нынешний заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, имеющий необходимое образование и опыт.

Еще одним кандидатом, по оценке В.БАЛЫ, может стать бывший заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ. По мнению политолога, А.ЧАЛЫЙ сможет совместить курс на евроатлантическую интеграцию Украины и при этом поддерживать добрые отношения с Россией.

Но если исходить из так называемых математических расчетов, заметил В.БАЛА, больше всего шансов возглавить МИД сейчас имеет К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что 17 марта В.ЮЩЕНКО объявит фамилию кандидата на должность министра иностранных дел. По ее словам, глава государства будет принимать решение, исходя из двух принципиальных аспектов - системности взглядов кандидата и его ценностной ориентации на евроатлантическую интеграцию Украины и моральных качеств и безукоризненной репутации.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент также готов рассмотреть кандидатуру, предложенную парламентской коалицией. «Однако, по его мнению, коалиция должна осознавать, что внешнеполитический курс государства и Президента на евроатлантическую интеграцию определен, в частности, на законодательном уровне. Поэтому фигура нового министра не приведет к изменениям во внешнеполитической доктрине Украины», - сказала она.