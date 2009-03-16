Тарасюк: коалиция не поддержит Грищенко на должность министра

Заместитель руководителя фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Борис ТАРАСЮК прогнозирует, что коалиция не поддержит кандидатуру Константина ГРИЩЕНКО на должность министра иностранных дел Украины в случае внесения ее Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на рассмотрение парламента. Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Б.ТАРАСЮКА, "скорее всего, коалиция не поддержит кандидатуру Константина ГРИЩЕНКО».

Отвечая на вопрос журналистов, кто может быть министром иностранных дел Украины, Б.ТАРАСЮК отметил, что внешнеполитическое ведомство не может возглавлять человек, который выступал против основ внешнеполитического курса, в частности, против НАТО.

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, «за» проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.

6 марта коалиция направила обращение к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность руководителя МИД.

Среди наиболее вероятных кандидатов на эту должность политологи также называют кандидатуры К.ГРИЩЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА.