Литвин: ВР на этой неделе может рассмотреть ряд кадровых вопросов
МИД и Минфин без глав
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что на этой неделе парламент рассмотрит кадровые вопросы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.
В.ЛИТВИН заметил, что как только правительство внесет эти вопросы на рассмотрение ВР, парламент сразу же их будет рассматривать.
Он также сообщил, что по этому вопросу имел беседу с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
«Вроде бы ряд кадровых предложений Верховной Раде Украины будет предложен на этой неделе. Я уверен, что задержки за Верховной Радой не будет, главное, чтобы было положительное решение», - сказал В.ЛИТВИН.
Как сообщалось ранее, в настоящее время в правительстве есть две вакантные должности министров: иностранных дел и финансов.
3 марта ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.
Верховная Рада 17 февраля проголосовала за отставку Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.
Кроме того, еще в январе премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что в правительстве будет проведена кадровая ротация.