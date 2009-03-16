ГЛАВНОЕ на 16 марта (вечер)

Финансовая сфера

В Секретариате Президента надеются на завершение переговоров о получении второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) в течение трех недель. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

При этом он подчеркнул, что прежде чем миссия МВФ вновь посетит Украину, властям страны нужно проделать «хорошую скоординированную работу», касающуюся выполнения обязательств, взятых на себя Украиной.

В частности, А.ШЛАПАК считает, что ускорить переговорный процесс, возможно, удастся в случае принятия зарегистрированных в парламенте законопроектов, касающихся увеличения акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сбалансирования бюджета Пенсионного фонда Украины (по словам ШЛАПАКА, требованиями МВФ предусмотрен дефицит бюджета ПФУ не более 6 млрд. грн.), а также законопроекта, которым предлагается отменить статьи 84 и 86 Госбюджета, ограничивающие, по мнению МВФ, независимость Национального банка Украины.

В то же время ШЛАПАК подчеркнул, что на сегодня нет абсолютной уверенности в том, что принятие указанных выше законопроектов обусловит продолжение работы миссии МВФ в Украине, так как не исключено, что у Фонда могут возникнуть дополнительные вопросы.

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО "Банк «БИГ Энергия». Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№47-413/4902 от 16 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в одиннадцати украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке», «Родовид Банке» и банке «БИГ Энергия».

ОАО "Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 1 млрд. 521 млн. 835 тыс. грн., обязательства - 1 млрд. 340 млн. 614 тыс. грн., собственный капитал - 181,221 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 января т.г. составил 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.

Заемщики комбанков 18 марта планируют провести всеукраинскую акцию против произвола банков

Заемщики коммерческих банков предлагают признать сегодняшнюю ситуацию в экономике Украины форс-мажором.

«То есть, экономический кризис – это форс-мажор для кредитов», - заявил председатель общественной организации «За справедливость» Александр МАШИР на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

По его словам, об этом речь шла на встрече представителей общественных организаций, представляющих интересы заемщиков, с руководством Ассоциации украинских банков.

Кроме того, предлагалось осуществить анализ и инвентаризацию обязательств клиентов перед банками и банков перед клиентами. В случае, если есть взаимные обязательства, то провести взаимозачеты.

А.МАШИР также заявил, что предлагается изучить кредитный портфель банков и распределить его по кредитам на потребительские цели и кредитам на развитие производственной сферы, так как последние использовались для создания рабочих мест и развития экономики.

«У меня есть факты такого беспредела, когда коммерческие банки, предоставляя кредиты, просто инвестировали наркоманию. Наша общественная организация имеет такие факты по Черниговскому региону. Мы направляли соответствующее письмо к Национальному банку Украины по этим фактам, внесли свои предложения», - сказал А.МАШИР, добавив, что реакции на эти обращения не последовало.

Как сообщал УНАН, Заемщики коммерческих банков 18 марта планируют провести всеукраинскую акцию «Мы против произвола банков! За интересы заемщиков и вкладчиков». В Киеве акция пройдет у здания Кабинета министров Украины, начало – в среду в 11.00.

Министерство финансов Украины 13 марта т.г. выплатило 13,516 млн. швейцарских франков купонного дохода по еврооблигациям 2006 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как сообщалось, в сентябре и декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 768 млн. швейцарских франков. Срок обращения составляет 12 лет с одноразовой возможностью пут-опциона через 3 года (15 сентября 2009 года).

Заимствования осуществлялись по ставке 3,5% годовых.

Валютный рынок Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0850/8,1850, к 12:00 спрэд максимально сузился - 8,1150/8,1450. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,1250/8,1650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2350, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2320/0,2340. К закрытию торгов цены снизились до 0,2315/0,2335. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6800 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2969/1,2971, а к 15:00 выросли до 1,3034/36. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4830/10,6190, к 12:00 цены установились на уровне 10,5245/10,5695. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,5980/10,6460.

Макроэкономика: В Украине розничный товарооборот в январе-феврале снизился на 10,7%, спад промпроизводства зафиксирован во всех областях

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-феврале 2009 года уменьшился на 10,7% по сравнению с январем-февралем 2008 года - до 33 млрд. 047,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-февраля было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Закарпатской - 19,3% (объем розничного товарооборота в январе-феврале - 612,5 млн. грн.), Запорожской - 17,3% (объем розничного товарооборота в январе-феврале – 1 млрд. 217,8 млн. грн.), Днепропетровской – 15,7% (2 млрд. 891,1 млн. грн.) областях и АР Крым – 15,3% (1 млрд. 011,1 млн. грн.).

В январе-декабре 2008 года объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с январем-декабрем 2007 года, до 243 млрд. 898,4 млн. грн.

Спад промпроизводства в феврале против февраля 2008 года зафиксирован во всех областях Украины

Спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, зафиксирован во всех областях Украины, наибольший - в Волынской (64,5%).

Как сообщили в Государственном комитете статистики, «лидерами» падения промпроизводства (февраль к февралю) также стали Закарпатская – 51,6%, Запорожская – 43,1% и Кировоградская области – 43,3%. Наименьший спад зафиксирован в Черкасской и Сумской областях – 9,9% и 13%, соответственно.

В феврале против января 2009 года спад промпроизводства зафиксирован в шести областях: в Волынской – 1,5%, Ивано-Франковской – 0,3%, Николаевской – 0,3%, Одесской – 13,4%, Полтавской – 1,2%, Луганской – 2,8%. Наибольший рост (февраль к январю) продемонстрировали Черкасская и Сумская области – 23,1% и 20,1%, соответственно.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.

Кстати: промпроизводство в РФ сократилось за 2 месяца 2009г. на 14,6%, в США - на 1,4%

Снижение индекса промышленного производства в РФ в январе-феврале 2009г. по сравнению с январем-февралем 2008г. составило 14,6%. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).0

При этом промпроизводство в феврале 2009г. снизилось по сравнению с февралем 2008г. на 13,2%. Напомним, что снижение данного показателя в январе с.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. составило 16%.

Росстат также опубликовал данные по добыче нефти и газа в РФ. Так, добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-феврале 2009г. уменьшилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 78,2 млн т. Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2008г. уменьшилась на 0,7% по сравнению с 2007г. и составила 487,6 млн т.

Добыча природного (естественного) газа в РФ в январе-феврале 2009г. снизилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 105 млрд куб. м. По сравнению с февралем 2008г. добыча газа в феврале 2009г. снизилась на 9,7%.

Напомним, по данным Росстата, добыча природного (естественного) газа в РФ в 2008г. выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем 2007г. и составила 663 млрд куб. В 2007г. в России было добыто до 651 млрд куб. м газа, что на 0,8% меньше показателя 2006г.

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства 730 важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2002) год.

Объем промышленного производства в США в феврале снизился на 1,4% по сравнению с январем, сообщает dpmoney со ссылкой на Bloomberg. Эксперты ожидали снижения на 1,2%. Месяцем ранее снижение составило 1,8%.

По сравнению с прошлым годом в феврале промышленное производство потеряло 70,9%, тогда как аналитики ожидали снижения на 71,1%. В прошлом месяце падение составило 72% по сравнению с прошлым годом.

Налоговая политика

Министерство промышленной политики выступает за отмену налога на добавленную стоимость для предпринимателей-физлиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Согласно информации, отменой правительственного постановления №1118 от 20 декабря 2008 г. не довольны многочисленные предприятия легкой промышленности, которых представляет Украинская ассоциация „Укрлегпром”.

Свою позицию промышленники объясняют тем, что реализация физическими лицами права быть одновременно плательщиками единого налога и плательщиками НДС при отсутствии налогового и бухгалтерского учета позволяет использовать разные схемы уклонения от полной уплаты налогов, а юридическим лицам, которые работают на общей системе налогообложения, - уменьшать налоговые обязательства.

Председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана ПРОДАН утверждает, что решение о возобновлении одновременного использования единого налога и налога на добавленную стоимость было принято правительством при условии ограничения оборота, из которого может быть предоставлена налоговая накладная и с введением полного товарного учета.

„Когда мы прорабатывали вопрос сосуществования единого налога и НДС, выяснилось, что много предприятий таким образом могут осуществлять производство для обеспечения работы больших предприятий. Такое сотрудничество выгодно для всех партнеров и для государства. Что касается вопроса о возобновлении постановления правительства № 1118 через злоупотребление, то с введением ограничения оборота и учетом, они возможны не более, чем на общей системе налогообложения”, - отметила О. ПРОДАН.

Напомним, 28 января 2009 года на заседании правительства было принято решение об отмене постановления №1118 от 20 декабря 2008 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2000 года №507».

Постановлением № 1118 от 20 декабря 2008 г. Кабинет министров обязал субъектов малого предпринимательства - физлиц, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения были плательщиками НДС, подать в органы налоговой службы заявления об аннулировании их регистрации как плательщиков НДС и сдать соответственное свидетельство. Это означает, что предприниматель-физлицо с 2009 г. не может быть одновременно плательщиком единого налога (работать по упрощенной системе налогообложения) и плательщиком НДС, что было выгодным для предпринимателей, которые занимаются оптовой торговлей.

ТЭК Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планируют вместе принять участие в донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Сегодня они договорились о том, что они дружно будут отстаивать согласованную позицию на переговорах (относительно модернизации украинской ГТС – УНИАН) как с представителями Европейской комиссии, так и с руководством других государств и международных финансовых структур», - сказал А.ШЛАПАК.

Он напомнил, что и В.ЮЩЕНКО, и Ю.ТИМОШЕНКО запланировали на протяжении этой недели визиты в Брюссель, где они проведут переговоры с руководством Европейского Союза и политическими лидерами других стран.

Также они дали согласие принять участие 23 марта в пресс-конференции, которая состоится по итогам донорской конференции.

По словам А.ШЛАПАКА, помешать этому может лишь уровень представительства Еврокомиссии на данной конференции.

«Помешать этому могут какие-то рабочие переговоры, которые сегодня ведутся с европейской стороной, поскольку, если поедет Президент, то, безусловно, хотелось бы видеть на конференции и наивысшее руководство Европейского Союза», - сказал А.ШЛАПАК.

Также он сообщил, что сегодня было принято решение сформировать переговорную группу, которая с завтрашнего дня начнет окончательное согласование совместной декларации, которая должна быть принята по результатам этой конференции. В состав группы войдут заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, заместитель министра топлива и энергетики Сергей ПАВЛУША, и.о. председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, представитель Секретариата Президента Богдан СОКОЛОВСКИЙ и другие.

«Украина рассчитывает на то, что это будет серьезный публичный диалог между Украиной и ЕС и другими международными финансовыми партнерами, которые согласятся присоединиться (к проекту модернизации украинской ГТС – УНИАН)», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что результатом конференции должны стать шаги, которые приведут к существенному повышению качества услуг, которые предоставляет Украина как транзитер российского газа в Европу.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-феврале увеличили добычу природного газа на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 3,5 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-феврале добыча нефти в Украине сократилась на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 0,479 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-феврале сократилась на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 171 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 9,7% – до 133 млн. куб. м.

Соцстрахование

Организации работодателей обратились к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой провести служебное расследование действий Министерства труда и социальной политики относительно проведения 10 марта заседаний правления фондов социального страхования.

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН первый вице-президент Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслав БЫКОВЕЦ, 10 марта т.г. Минтруда сделало попытку изменить состав руководства органов Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и Фонда социального страхования от временной потери работоспособности. По его словам, 10 марта состоялись заседания правления этих фондов, на которые не были приглашены представители 15 объединений работодателей. Кроме того, в состав представительской стороны работодателей в правлении фондов была введена единая организация – Федерация работодателей Украины во главе с Юрием БОЙКО.

«Согласно информации, которой мы располагаем, два заседания были созваны по требованию органов государственного надсмотра в сфере страхования, то есть Министерства труда и социальной политики. Ни один из представителей работодателей не был приглашен на эти заседания, они даже не знали об этих заседаниях. Я об этом заседании узнал за 10 минут до его начала», - рассказал В. БЫКОВЕЦ.

Работодатели также обратились к Президенту Украины и к Верховной Раде с требованием разобраться в данном вопросе. Однако, как отметил В. БЫКОВЕЦ, он не рассчитывает на оперативную и эффективную реакцию на эти обращения.

Причину таких действий Минтруда вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО видит в разногласиях относительно законопроекта о системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование. В частности, он отметил, что Конфедерация и Минтруда придеоживаются разных мнений относительно данного проекта закона. «Это была одна из главных причин, почему произошли такие действия (созыв правлений фондов соцстрахования 10 марта – УНИАН)», - отметил А.МИРОШНИЧЕНКО.

«Второе – то, что мы 25 февраля проводили заседание правления фонда, на котором не поддержали решение о введении электронной отчетности… Мы считаем, что не надо внедрять посредника между плательщиком налогов и фондом», - пояснил А.МИРОШНИЧЕНКО.

УНИАН обратился в Минтруда с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на данный момент агентство еще не получило ответа ведомства.

Транспортная сфера Около 300 водителей-дальнобойщиков и предпринимателей ряда одесских рынков, а также активистов партий организовали сегодня митинг у стен Одесской облгосадминистрации , требуя выполнения договоренностей с руководством Кабинета министров по отсрочке выплат по банковским кредитам, а также пересмотра тарифов на перевозку грузов, размеров транспортного сбора, таможенных пошлин, штрафов и цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, участник акции, водитель-дальнобойщик Александр ШАВРЫГИН сообщил журналистам, что «сейчас ведутся переговоры с представителями облгосадминистрации, чтобы провести встречу для обсуждения ситуации».

Участники акции напоминают, что истекает 10-дневный срок, оговоренный главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО для решения проблем дальнобойщиков, и водители «хотят знать, что сделано». В случае игнорирования требований участники акции готовы вновь перекрыть автодорогу «Одесса-Киев».

В свою очередь, председатель ОГА Николай СЕРДЮК заявил на встрече с организаторами акции, что намерен сделать «все возможное и невозможное для выхода из сложившейся ситуации. А если это не поможет, готов даже подать в отставку».

По его словам, это крайняя мера, которой он может воспользоваться, во благо митингующих. «У меня нет контрабандных каналов своего бизнеса, который нужно было бы защищать, я днем и ночью только и думаю, как нам выйти из этой непростой ситуации», - сказал Н.СЕРДЮК.

Как сообщалось, 3-4 марта в районе одесского «клеверного моста» дальнобойщиками были перекрыты четыре из шести полос автодороги «Одесса-Киев».

5 марта на встрече в Кабмине представители дальнобойщиков озвучили ряд требований правительству. По некоторым из них приняты решения.