АНОНС на 17 марта 2009г.

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Премьер-министр Ю.Тимошенко совершит однодневную поездку в Харьковскую обл.

В программе - ознакомление с ходом реконструкции областного спортивного комплекса "Металлист" и подготовка к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, ознакомление с работой Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Также состоится встреча Ю.ТИМОШЕНКО в Доме советов с руководителями промышленных предприятий области относительно обсуждения путей преодоления кризисных явлений.

Как сообщают в Харьковской ОГА, во время мероприятия с докладом о возобновления достройки двух станций Харьковского метрополитена выступит председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Встреча главы правительства с представителями промышленных предприятий Харьковской области будет транслироваться в прямом эфире областного телевидения.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал)

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10-00 – состоится коллегия Минрегионстроя

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12-00 - Пресс-конференция по случаю проведения выставки “Агро-2009”. Организатор - Министерство аграрной политики Украины.

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12-00 - Пресс-конференция на тему: "Работа рынка нефтепродуктов Украины в условиях финансово-экономического кризиса".

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция редакторов ведущих украинских Интернет-изданий на тему: "Государство против Интернета. Первая кровь". Участники: Александр Иванов, главный редактор Интернет-газеты “Fraza.ua”; Надежда Бабенко, главный редактор Интернет-газеты “FROM-UA”; Олег Руденко, редактор Интернет-газеты “Багнет” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. По окончании пресс-конференции на пересечении ул. Крещатик и ул. Трехсвятительской инсталляция "Жертвы гарантированы...".

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14-00 - Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии первого заместителя министра культуры и туризма Владислава Корниенко. Телефон горячей линии: 254-05-65.

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14-30 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11). Вход по карточкам аккредитации.

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому нужен Сельскохозяйственный производственный кооператив «Горбани»?”. Будет идти речь об обострении ситуации вокруг сельскохозяйственного производственного кооператива «Горбани» Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. В ходе пресс-конференции представители общественности предоставят: информацию о событиях вокруг кооператива “Горбани”, подтверждающие материалы, а также объявят официальное обращение ко всем ветвям власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8 (04467) 2-12-41, 8 050 686-60-20.