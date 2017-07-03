Минэкономразвития подготовило законопроект о временном освобождении импортируемых телетюнеров от ввозной пошлины

Министерство экономического развития и торговли подготовило проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты ввозной пошлины при импорте телетюнеров и компонентов к ним на период внедрения в Украине цифрового телерадиовещания.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте министерства.

«Предлагается временно, на период внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, освободить от налогообложения ввозной пошлиной при ввозе на таможенную территорию Украины и помещении в таможенный режим импорта преобразователей цифрового телевизионного сигнала (телетюнеров) и компонентов для их производства», - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом в министерстве отметили, что потери поступлений в госбюджет в случае принятия законопроекта и при сохранении объема импорта этой продукции на уровне 2016 года составят 368 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 апреля принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании «Зеонбуд», занимающей монопольное положение на рынке.

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В декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», который предусматривал полный переход к июню 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. После завершения этого периода аналоговое вещание теряет свой статус, а его применение становится возможным лишь при условии отсутствия радиопомех приема цифрового телерадиовещания в соседних странах. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.