Меркель выступает за паузу в расширении ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Христианско-демократический союз (ХДС), председателем которого она является, выступают за паузу в расширении Европейского Союза, сообщает Немецкая волна.

Такой тезис включен в программу ХДС к выборам в Европейский парламент. В документе указывается, что расширение рядов ЕС с 15 до 27 государств за короткий период потребовало больших усилий. Теперь Евросоюз нуждается в периоде консолидации. Единственной страной, которая в ближайшее время может рассчитывать на вступление в Европейский Союз, по мнению ХДС, является Хорватия.

Выборы в новый Европарламент пройдут в ЕС с 4 по 7 июня 2009 года.