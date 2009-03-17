Меркель выступает за паузу в расширении ЕС
09:20, 17 марта 2009Разное
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Нужна консолидация
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Христианско-демократический союз (ХДС), председателем которого она является, выступают за паузу в расширении Европейского Союза, сообщает Немецкая волна.
Такой тезис включен в программу ХДС к выборам в Европейский парламент. В документе указывается, что расширение рядов ЕС с 15 до 27 государств за короткий период потребовало больших усилий. Теперь Евросоюз нуждается в периоде консолидации. Единственной страной, которая в ближайшее время может рассчитывать на вступление в Европейский Союз, по мнению ХДС, является Хорватия.
Выборы в новый Европарламент пройдут в ЕС с 4 по 7 июня 2009 года.
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