Президент предложил Шамшура на пост главы МИД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру министра иностранных дел - им стал Олег ШАМШУР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Представление внесено в соответствии с параграфом 10 части первой статьи 106 и части четвертой статьи 114 Конституции – огласит его в ВР уполномоченный заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, проинформировали в пресс-службе.

Справка УНИАН. О.ШАМШУР родился 6 июля 1956 года в г.Киев.

С декабря 2005 года работает Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. До этого занимал должности заместителя министра иностранных дел, начальника управления Европейского Союза МИД Украины, заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции. Был также советником-посланником в Посольстве Украины в странах Бенилюкса и членом Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

Образование высшее - окончил с отличием факультет международного права Киевского университета имени Тараса Шевченко по специальности международные отношения. Кандидат исторических наук. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.

О.ШАМШУР имеет около 60 научных публикаций и свободно владеет английским, русским и французским языками.

Женат, имеет дочь.